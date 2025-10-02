5.000 euros en regalos: no te pierdas el fiestón del tercer aniversario de Menta, en Jerez

Hace tres años Juan Carlos González y sus hijos -Juan Carlos y Ana- se embarcaron en una gran aventura empresarial, Menta (calle Guatemala, 2): un establecimiento donde comer muy rico, con unos platos saludables y sin necesidad de contar calorías. Parecía una locura, pero este sábado, 4 de octubre, celebran el tercer aniversario con una fiesta realmente loca, con multitud de sorpresas, en la que sortearán 5.000 euros en regalos.

Así festeja la familia Menta un balance “súper positivo” de estos tres años de vida y recuerdan que ya la acogida fue mucho mejor de lo esperado. En estos tres años han logrado consolidar un equipo formado por 23 personas que reman al unísono.

Juan Carlos González hijo asegura que tenía una visión de la hostelería “muy sacrificada” debido al horario y a la dedicación. Sin embargo, asegura que este proyecto engancha, los motiva para innovar en los platos, mejorar y expandirse. Pero, ante todo, se sienten muy agradecidos con los clientes que confían en ellos.

Imagen del primer aniversario de Menta.

Fiesta Tercer Aniversario de Menta

El sábado abrirán a las 08:30 horas y realizarán un sorteo especial entre los primeros 99 clientes. El ganador podrá disfrutar de 1 desayuno a la semana gratis durante un año. El ganador se decidirá con el sorteo de la ONCE de ese mismo día.

Todos los clientes del día podrán optar a uno de los 1.000 regalos que se sortean en una urna: cafés, zumos, smoothies, açaí, cookies y descuentos del 20%.

A lo largo de toda la jornada festiva habrá degustaciones gratuitas: mini açaí por la mañana, mini pasta a mediodía y mini cookie por la tarde.

Entre las 13:00 y 16:00 horas, una bebida gratis con cada plato o producto pedido.

Además, en las redes sociales también se sorteará una comida gratis para 2 personas entre todos los asistentes. Para participar, deberán subir una publicación en Instagram etiquetando a Menta.

Por otro lado, con motivo del aniversario, se contará con platos especiales fuera de carta: