Dónde desayunar como reyes en Jerez: ¡Totalmente magnífico!

La gastronomía de Jerez es muy afamada, entre otras ricas razones, por sus vinos y tapas. Sus tabancos, bares y restaurantes disponen de una oferta muy variada que se gana las alabanzas de oriundos y visitantes. Sin embargo, poco se habla, de los magníficos desayunos que se sirven en Jerez. Además del delicioso desayuno andaluz que, por supuesto, no deja de servirse y consumirse, en algunos establecimientos de Jerez se puede disfrutar de otras alternativas, unas saludabes, otras aptas para personas con intolerancias o alergias y todas deliciosas para comenzar bien el día. Nadie se va de Jerez sin desayunar como auténticos reyes. Estos son algunos de los lugares donde disfrutar de un gran desayuno.

Tostadas de Menta. / Mariana Guevara

Menta

En este establecimiento, ubicado en calle Guatemala, te ahorras el contar calorías porque ya lo hacen ellos por ti, ya que, incluyen en la carta la información nutricional. "En Menta, priorizamos tu salud ofreciéndote una amplia variedad de platos adecuados para cualquier hora del día y con un reparto equilibrado entre proteínas, grasas, azúcares o hidratos", afirman. Pero no te asustes, todo lo que tienen en su carta está delicioso, tanto dulce como salado: tostada con queso cottage, salmón ahumado y tomate cherry, croissant con huevos benedictianos, crepe de avena y galleta maría con frutas y salsa chocolate blanco... la variedad es amplísima y puedes combinarlos con un sabroso café o matcha. Y si te ha encantado este sitio para desayunar, seguro que no te decepcionan sus almuerzos, postres y meriendas: tacos de carnita o atún rojo con mayonesa de lima, quinoa salteada con verduras, brioche de carrillada y salsa de queso curado tarta de pistacho, pollo con salsa de cacahuete y un toque de soja... No te tienes que preocupar por la hora, sirven desayunos, bruches, almuerzos y meriendas. "Si quieres un desayuno diferente y espectacular, es el sitio ideal", comenta Viajera Criticona en una reseña.

Desayuno de La Foto, establecimiento ubicado en el centro de Jerez.

La Foto

Ubicado en la céntrica plaza del Progreso, sus desayunos te transportan al mismísimo Londres, a Italia o a Medio Oriente con su plato típico desayuno: Shakshuka, elaborado con salsa de tomate aderezado , huevos poché y queso acompañado de un buen pan. Seguro que en etes establecimiento encontrarás el desayuno o el brunch de tus sueños. Huevos benedictinos, el tradicional desayuno inglés (chorizo criollo con patatas, champiñones, tomate a la plancha, las alubias típica inglesas y huevos) o la especialidad de la casa mollete de cúrcuma con aguacate, salmón y huevo poché. "Tienen una carta muy variada y con muchas opciones para todos los gustos (dulce, salado, healthy, vegano...). La relación calidad precio es excelente. Comida de calidad hecha con mimo y cariño. Tienes mesas en el interior del local que es muy acogedor, pero también tienen una buena terraza para disfrutar del buen tiempo. Están en el centro de Jerez en una plaza con parque infantil por lo que es ideal para ir con niños", reseña Sara Corchado junto a una valoración de cinco estrellas. Además, desayunar o tomar un brunch en la foto es un plan que puedes compartir con tu mascota.

Desayuno en Krombol.

Krombol Bakery

"Disfruta de un concepto diferente en Jerez de la Frontera donde el desayuno, los brunch y la merienda serán tu momento mágico del día, siempre acompañado del mejor café de especialidad", esta es la presentación de Krombol, situado en calle José Cádiz Salvatierra. Este establecimiento presume de Solete de la guía Repsol. Toda su carta es elaborada de manera artesanal. Entre sus productos estrella destacan el 'tamago sando', un pan brioche relleno de una fina lámina de panceta, queso havarti, y un revuelto de huevo, todo bajo un toque de grill y los huevos 'benedict', un croissant con gusto a mantequilla, abierto con su interior bañado por una salsa holandesa que cubre el huevo. Tartas de zanahoria, de queso, tres leches con coco, el clásico lemon pie, cookies de pistacho, de caramelo salado y brownies forman parte de su amplia oferta sólo apta para paladares golosos. Fernando Conde estuvo allí y opina lo siguiente: "¡Totalmente Magnífico! Repetiría, ambiente estupendo fresco, pero sutil. (...) Te sientes en un espacio distinto de la ciudad. La comida 10/10, todo lo que probé para desayuno, estuvo exquisito sus panes, la presentación de cada plato lo convierte en una experiencia total".

Desayuno en la venta La Cartuja.

Venta La Cartuja

Hace cinco siglos los vecinos solicitaron al rey Carlos I la construcción de un puente para evitar los ataques de corsarios y, años más tarde se construyó el molino para hacer harina donde hoy se encuentra la venta de Cartuja. En la actualidad, es el tercer restaurante más antiguo de España. Allí puedes disfrutar de un buen café con una rebaná de campo con aceite y jamón o zurrapa. "Hemos desayunado como reyes. Las rebanadas de campo buenísimas, el aceite y el jamón de 10. No tenían salmorejo pero el tomate triturado estaba rico. Café muy bueno también. Volveremos", apunta Patricia Bernal.

Desayuno en 0% Gluten, Jerez.

0% Gluten - Krümcoffee

"El paraíso de los celíacos. Tienen una carta muy variada de desayuno y merienda. Opciones dulces y saladas; incluso opción de pizzas. Precio asequible", así describe Marian, su experiencia en 0% Gluten. Este establecimiento se encuentra en calle Porvera. Aquí se olvidan de las intolerancias y las alergias, un lugar increíble en el que cualquiera puede disfrutar de un desayuno o merienda deliciosos.