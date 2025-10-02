Feria del Libro de Jerez: cuando los libros buscan a sus lectores

La Feria del Libro de Jerez ha sufrido a lo largo de sus décadas de existencia numerosos experimentos y cambios de ubicación: plaza del Arenal, plaza del Banco, Pescadería Vieja y Claustros de Santo Domingo, para alegría de algunos y pesar de otros. La falta de inversión económica a la que se ha visto sometida esta celebración, hasta no hace mucho, hizo peligrar su estabilidad y calidad. Una ciudad como Jerez, en la que abundan las librerías y las editoriales, se merecía una Feria "por derecho". Y más, teniendo por delante el reto cultural de la Capitalidad 2031.

"Parece que se lo han tomado en serio. Se nota que están haciendo un gran esfuerzo por la Feria. Está yendo bastante bien. Y que se haya añadido un día más (el miércoles) ha sido todo un acierto. Hay pocos peros que ponerle..., bueno, sí, algo más de iluminación cuando cae la tarde sería ya de nota. Que se haya ampliado el horario también está bastante bien", apuntan desde uno de los 21 stands que componen la Feria.

Una programación variada, con autores destacados cada día, a gusto de todos, es algo que, en general, los libreros y editores han valorado de forma muy positiva, así como el panel interactivo disponible en la entrada con toda la programación, la información de cada actividad por megafonía, la música ambiente, las actividades de animación, etc.

"Ya desde el miércoles, la Feria ha ido muy bien. Tener un día más es muy positivo porque montar el stand conlleva mucho trabajo, es un esfuerzo muy grande, así como las horas que estamos aquí. Creo que todo esto se va a ver recompensado. Yo estoy encantada de estar aquí, me gusta sacar los libros a la calle porque además soy de las que piensa que los libros también buscan a sus lectores, y no sólo al contrario. Me interesa y me gusta escuchar las opiniones de los visitantes cuando observan los libros expuestos. Es muy enriquecedor para todos".

Desde otro de los stands, un librero muestra su satisfacción con el inicio de la Feria. "Se está desarrollando muy bien y estamos interactuando mucho con los lectores. La verdad es que ayer (por el miércoles) se vendió bastante. No hubo demasiada gente, pero irá en aumento, y más el fin de semana".

Es la primera vez en la Feria para algunas librerías y editoriales, venidas algunas de fuera de Jerez, incluso desde Chile como Ediciones Altazor. "Solicitamos al Ayuntamiento de Jerez estar en la Feria del Libro y por ahora nuestra experiencia está siendo muy buena", cuentan satisfechos desde Casagato Librería de Rota.

También se estrena en la Feria la Sociedad Literaria Sherlock Holmes, que ha generado mucha curiosidad e interés entre los visitantes. "Me ha sorprendido la buena acogida que estamos teniendo siendo tan reciente nuestra creación. Se nos están sumando muchos socios y lectores", asegura Margarita Lozano.

Y mientras tanto, grupos de escolares llenan los Claustros para las actividades de la mañana, concretamente, para ver 'El Caballero de Argónida' (Un viaje por la infancia de José Manuel Caballero Bonald) por Teatro Estudio Jerez.

En definitiva, parece que la Feria va marchando. Habrá que esperar al domingo para conocer el final de la historia.