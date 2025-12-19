Más de 5.000 personas participan en los programas, actividades y recursos de la Unidad del Mayor de Jerez

El pleno ha aprobado de manera provisional la modificación de la ordenanza reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios o realización de actividades relacionadas con el servicio de envejecimiento activo, que oferta una serie de talleres dentro de las actividades promovidas por la Delegación de Inclusión social, Dependencia, Mayores y Familia

La delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha señalado que esta modificación “no es significativa ya que no tiene repercusiones económicas, y únicamente se prioriza que más personas puedan acceder a este programa en condiciones de igualdad, es decir, que habrá un mayor número de personas beneficiarias de este servicio sin reducir el número de talleres y reduciendo el tiempo de espera para el acceso a los mismos”.

La delegada también incide en que "el escenario sociodemográfico actual, marcado por el incremento de la población mayor y una mayor conciencia social sobre la necesidad de fomentar el envejecimiento saludable ha redundado en una mayor demanda de Talleres de Envejecimiento Activo, aconsejando la modificación de determinados aspectos contenidos en la regulación mencionada, que permitan alcanzar a un mayor número de personas beneficiarias así como mayores cotas de eficacia y eficiencia en la gestión".

Hay que recordar que pueden participar en los talleres del Programa de Envejecimiento Activo las personas residentes en Jerez que reúnan alguno de los siguientes requisitos: ser mayor de 60 años; ser cónyuge o pareja de hecho de la persona anterior, conforme a lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía; ser mayor de 55 años y acreditar situación social o de salud que justifique la necesidad de participación, a criterio de los Servicios Sociales o tener la condición de persona socia o usuaria de un Centro Municipal de Mayores.

Estarán exentos de su pago todas aquellas personas que posean la Tarjeta Oro "Junta 65" en vigor, y siempre que se mantengan los requisitos de acceso a la misma; aquellas personas que tengan una pensión no contributiva; o quien se encuentre en situación de necesidad económica derivada de cargas familiares u otras circunstancias acreditadas, según valoración de los Servicios Sociales.

Balance muy positivo de 2025

La Unidad de Promoción del Mayor ha realizado un balance muy positivo del año 2025, un ejercicio en el que más de 5.000 personas mayores han participado en los distintos programas, actividades y recursos puestos en marcha a lo largo del año, consolidando el compromiso institucional con el envejecimiento activo, la autonomía personal y la participación social. Durante 2025 se desarrollaron más de 300 actividades, con una media de 400 personas usuarias mensuales, gracias a un trabajo coordinado entre los profesionales, las entidades colaboradoras y los propios centros municipales.

Los tres Centros de Día municipales (Sur, San Benito y El Abuelo) han sido uno de los ejes fundamentales de la acción de la Unidad. A lo largo del año atendieron a más de 4.432 personas usuarias entre cursos de envejecimiento activo, atención social, estimulación cognitiva, talleres ocupacionales y actividades físicas adaptadas. Estos recursos han permitido mantener y mejorar la autonomía personal de las personas mayores, además de servir de apoyo directo a más de 2.500 familias, contribuyendo a la prevención de la dependencia y de situaciones de soledad no deseada. En este caso concreto a través de la prórroga del Programa Siempre Acompañados en colaboración con Fundación La Caixa se sigue llegando a aquellos mayores que más lo necesitan.

La Semana de los Mayores 2025 también se ha consolidado como uno de los eventos sociales más relevantes del año, con la celebración de más de 30 actividades y una participación superior a 1.200 personas. El programa incluyó actividades culturales, deportivas, formativas y de ocio, así como actos de reconocimiento, favoreciendo la convivencia, el encuentro intergeneracional y la visibilidad del papel activo de las personas mayores en la sociedad.

A lo largo de 2025, la Unidad de Promoción del Mayor ha desarrollado más de 15 programas estables, entre los que destacan: Programas de actividad física y salud, con más de 1.500 participantes; talleres de memoria y estimulación cognitiva, con 800 personas inscritas; actividades culturales y educativas, con más de 700 participantes; programas de prevención de la soledad y participación social, con 500 personas atendidas y acciones de acompañamiento comunitario, con más de 1.000 intervenciones

Estos programas han contribuido de manera directa a mejorar la calidad de vida, el bienestar emocional y la participación activa de las personas mayores del municipio. También se han recuperado junto con la Delegación de Deportes los concursos de petanca y dominó que eran muy demandados y que han tenido una enorme aceptación.

Uno de los valores a tener en cuenta es la inclusión de las personas mayores en todo el ciclo festivo de la ciudad. De este modo se han acercado a las residencias de mayores de la ciudad conciertos con motivo de Día Mundial del Flamenco y zambombas con motivo de la Navidad. Cabe destacar el Certamen de Coros en Alameda del Banco con un record de asistencia y la inclusión de actividades para mayores en soledad no deseada en la programación de la Navidad Inclusiva.

En definitiva, destaca la delegada "con el cierre de 2025, la Unidad de Promoción del Mayor reafirma su compromiso con una política social cercana y centrada en las personas, apostando por servicios accesibles, programas de calidad y una atención integral que sitúa a las personas mayores como protagonistas de su propio envejecimiento. El balance del año refleja un modelo consolidado de intervención social, que continuará desarrollándose y ampliándose en los próximos años para dar respuesta a las nuevas necesidades de la población mayor".