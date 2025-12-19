El pleno acuerda solicitar la declaración de 'Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026' como Acontecimiento de Excepcional Interés Público

El pleno municipal de diciembre ha aprobado por unanimidad la solicitud al Gobierno de España de la declaración de 'Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026' como Acontecimiento de Excepcional Interés Público con el fin de "dar un mayor impulso, visibilidad y relevancia a las actuaciones programadas y garantizar la viabilidad del programa de actividades previsto, facilitando la colaboración público-privada y reforzando la proyección exterior de la ciudad".

El teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, ha explicado que este acuerdo de pleno se sustenta en que la Declaración de un evento como Acontecimiento de Excepcional Interés Público “permite la puesta en marcha de un programa de apoyo específico, así como la aplicación de incentivos fiscales a las actividades de difusión, promoción y financiación vinculadas al mismo”.

El Ayuntamiento ha detallado en una nota que para hacer efectiva esta solicitud, "se facilitará a la Administración General del Estado toda la documentación necesaria, y se dará traslado del presente acuerdo a distintos ministerios así como a entidades e instituciones para su conocimiento, apoyo y adhesión. Igualmente, se ha invitado a participar y a colaborar la organización y ejecución del programa de actividades previsto a las distintas administraciones públicas, instituciones culturales, entidades vinculadas al sector gastronómico, agentes sociales y empresariales, así como al tejido productivo local".

El teniente de alcaldesa de Turismo ha explicado que "la designación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía 2026 supone un reconocimiento al extraordinario legado culinario de la ciudad y contribuirá al posicionamiento como destino de referencia en el ámbito gastronómico y enológico”. De esta forma, este nombramiento abre “un amplio abanico de oportunidades y beneficios, tanto desde el punto de vista económico como turístico y cultural, fortaleciendo su proyección nacional e internacional, y situando a Jerez en el mapa gastronómico global; ello conllevará un incremento de la visibilidad en los mercados turísticos y un impulso a la llegada de visitantes interesados en la enogastronomía”.

Asimismo, esta designación “favorece la creación y diversificación de la oferta turística y gastronómica, promoviendo la formación y profesionalización del sector y generando un impacto positivo en los productores locales y en las empresas agroalimentarias, que podrán promocionar sus productos bajo un sello de prestigio y reconocimiento. Todo ello conlleva, además, el fortalecimiento de la marca ciudad, consolidando la imagen de Jerez como un destino de calidad que integra gastronomía, patrimonio, cultura y tradición”, en palabras de Antonio Real.

Tal y como ha subrayado el teniente de alcaldesa, este evento se desarrollará "a través de una programación viva y abierta a la que podrán incorporarse nuevas actividades enogastronómicas y culturales para convertir a Jerez en un gran escenario donde el vino de Jerez, la gastronomía local, el flamenco, la cultura y la innovación dialogan de forma continua".