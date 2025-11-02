El 70% de los jerezanos optan ya por la incineración

Desde hace más de una década, las cremaciones se han impuesto a los entierros en Jerez. A día de hoy, las familias jerezanas optan mayoritariamente por la incineración en lugar del tradicional entierro. Evidentemente, parte de este crecimiento se debe a la llegada de los tanatorios, cuya filosofía ha ido calando entre la sociedad, que ha cambiado totalmente el modelo del velatorio de toda la vida.

En Jerez funcionan actualmente dos tanatorios, el primero (situado en la zona sur de la ciudad y gestionado por la empresa Albia) se inauguró en 1995, es decir, lleva funcionando desde hace ya 30 años, mientras que el segundo vio la luz en 2021 frente al Cementerio Nuestra Señora de la Merced, y lo gestiona la empresa Mémora.

Las cifras no mienten, y la realidad es que desde 2010, el número de incineraciones en Jerez ha ido creciendo notablemente. Así, en 2013 el 53% de las defunciones pasaban por el crematorio, una cifra que ha ido aumentando hasta alcanzar hoy por hoy el 70%.

Las familias quieren cada vez menos problemas, y con este modelo evitan enfrentarse, con el paso de los años, a la renovación de nichos, parcelas o panteones, que suelen realizarse en periodos que van desde los 5, 15 a 30 años a cambio de un precio público estipulado.

En Jerez existen actualmente dos hornos crematorios para toda la ciudad, hornos que se encuentran en el tanatorio Albia y que llevan funcionando desde 1999. De hecho, en este mismo tanatorio se encuentra la segunda sala de experiencia inmersiva que existe en toda España (la otra está en La Coruña), una sala en la que la familia asiste a despedida del ser querido bajo la proyección de ocho propuestas visuales y auditivas envolventes, que engloban imágenes paisajísticas de montaña, mar, naturaleza y universo. Además, también existe la denominada Pirámide del recuerdo, donde muchas familias optan por introducir las cenizas de los fallecidos.

No es la única opción, ya que muchas personas deciden trasladar las urnas con las cenizas, una vez incineradas, al propio cementerio. Otras, en una posibilidad que también está ganando adeptos, deciden alquilar por un determinado número de años, un sitio en los columbarios de algunas iglesias. Actualmente, parroquias o iglesias como El Carmen, Madre de Dios, San Dionisio o Ermita de San Telmo, por citar a algunas, ofrecen esta posibilidad, en la que por unos 1.500 euros se puede disponer de dos sitios durante 25 años. En otras como San Juan de Letrán, una de las primeras en ponerlo en práctica, a día de hoy existe el columbario pero no hay plazas disponibles.

La elección de la cremación en lugar del entierro avanza también en el resto del país, bien es cierto que no en las cifras que tiene Jerez, que a día de hoy es la ciudad con mayor índice de incineraciones de toda Andalucía.

En España, tal y como constata el último informe realizado por PANASEF, la patronal nacional de las empresas funerarias, las incineraciones copan el 50,11% de los sepelios, dejando un 49,89 por ciento para las inhumaciones.

Los datos, que corresponden al año 2024, hablan de un incremento del 2,33% con respecto a 2023, otro dato que pone de manifiesto la creciente tendencia a dicho modelo funerario.

El estudio, titulado Radiografía del sector funerario 2025, recoge también un dato curioso, el aumento de las ceremonias religiosas con respecto a 2023. De esta forma, el 86% de los sepelios fueron religiosos frente al 14% que optaron por ceremonias laicas.

En términos económicos, el sector funerario en España facturó 1.716 millones de euros durante 2024, cifra que representa el 0,12% del PIB nacional. Además, el sector emplea a alrededor de 13.121 personas, lo que supone un aumento de 232 empleados respecto al año anterior. La media indica que por cada servicio funerario hay 11 empleados destinados a su realización.