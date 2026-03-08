8M Día Internacional de la Mujer en Jerez 2026: horario y recorrido de la manifestación
Marea Violeta Jerez convoca en la Plaza del Arenal a las once y media a la lectura de manifiestos y a las doce del mediodía partirá la manifestación
La revolución de las mujeres, la voz colectiva contra la desigualdad en Jerez
Marea Violeta Jerez ha preparado con mimo este 8M, Día Internacional de la Mujer, para completar una jornada reivindicativa "frente al avance del fascismo, el patriarcado y los discursos de odio", ante los que "las feministas de Cádiz lo decimos claro: somos más y estamos en todas partes" y "defendemos una vida digna frente a la precarización, la privatización de lo público y la mercantilización de nuestros derechos".
Entre las reivindicaciones y exigencias de Marea Violeta, que serán recordadas tanto en las lecturas de manifiestos como en el recorrido de la manifstación, figuran "una sanidad pública, universal y feminista; educación pública con perspectiva feminista; aborto libre, seguro y gratuito en la sanidad pública; vivienda digna frente a la turistificación; derechos laborales para las trabajadoras del hogar y de cuidados; regularización de personas migrantes y fin de las políticas racistas; recursos reales contra todas las violencias machistas; derechos y garantías para las trabajadoras sexuales; defensa de la diversidad sexual y de género; y una transición ecológica justa".
Bajo el lema 'Frente al fascismo desatado, feminismo organizado' para este 8M, el programa de la jornada es el que se detalla a continuación:
11:30 horas. Lectura de manifiestos. Plaza del Arenal.
- Mujeres saharauis y palestinas (Jerez por Palestina y el Sahara)
- Mujeres LGTBIQA+ (Jerelesgay)
- Mujeres pensionistas
- Mujeres gitanas (Kamira)
- Aula Virginia Woolf (Ateneo de Jerez)
12:00 horas. Manifestación. Recorrido:
- Plaza del Arenal
- Calle Larga
- Rotonda de los Casinos
- Alameda Cristina
- Mamelón
- Alameda Cristina
- Plaza Rafael Rivero
- Calle Tornería
- Plaza Plateros
- Calle Consistorio
- Plaza del Arenal
13:30 horas: Músicas en directo. Plaza del Arenal
