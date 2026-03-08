8M Día Internacional de la Mujer en Jerez 2026: horario y recorrido de la manifestación

Marea Violeta Jerez ha preparado con mimo este 8M, Día Internacional de la Mujer, para completar una jornada reivindicativa "frente al avance del fascismo, el patriarcado y los discursos de odio", ante los que "las feministas de Cádiz lo decimos claro: somos más y estamos en todas partes" y "defendemos una vida digna frente a la precarización, la privatización de lo público y la mercantilización de nuestros derechos".

Entre las reivindicaciones y exigencias de Marea Violeta, que serán recordadas tanto en las lecturas de manifiestos como en el recorrido de la manifstación, figuran "una sanidad pública, universal y feminista; educación pública con perspectiva feminista; aborto libre, seguro y gratuito en la sanidad pública; vivienda digna frente a la turistificación; derechos laborales para las trabajadoras del hogar y de cuidados; regularización de personas migrantes y fin de las políticas racistas; recursos reales contra todas las violencias machistas; derechos y garantías para las trabajadoras sexuales; defensa de la diversidad sexual y de género; y una transición ecológica justa".

Bajo el lema 'Frente al fascismo desatado, feminismo organizado' para este 8M, el programa de la jornada es el que se detalla a continuación:

11:30 horas. Lectura de manifiestos. Plaza del Arenal.

Mujeres saharauis y palestinas (Jerez por Palestina y el Sahara)

Mujeres LGTBIQA+ (Jerelesgay)

Mujeres pensionistas

Mujeres gitanas (Kamira)

Aula Virginia Woolf (Ateneo de Jerez)

12:00 horas. Manifestación. Recorrido:

Plaza del Arenal

Calle Larga

Rotonda de los Casinos

Alameda Cristina

Mamelón

Alameda Cristina

Plaza Rafael Rivero

Calle Tornería

Plaza Plateros

Calle Consistorio

Plaza del Arenal

13:30 horas: Músicas en directo. Plaza del Arenal