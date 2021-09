Adif encuentra al fin una empresa para hacer las obras de la estación de trenes

La empresa Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios SL será la encargada de llevar a cabo las obras de los elementos ornamentales de la estación de trenes de Jerez, por un importe de adjudicación de 90.873,98 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses a partir del comienzo de las obras. Se llega así al final de un ‘calvario’ de trámites después de que quedara desierta la licitación de estas obras.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) tuvo que elaborar una lista con empresas a las que les ofreció la posibilidad de hacer frente a los arreglos de la fachada de la estación de trenes de Jerez. Adif tomó esa decisión después de tener que declarar desierta la licitación de las obras de reparación de la fachada de la estación de trenes. Ninguna empresa concurrió a la convocatoria, por lo que el pasado mes de marzo Adif comprobó que se complicaba la situación para solucionar un problema que ha durado ya casi tres años.

En diciembre del año pasado, casi dos años después de que se desprendiera una parte superficial de la zona exterior del edificio, Adif sacó a licitación las obras de reparación de la fachada de la estación de trenes de Jerez, un edificio en el que en marzo de 2019 se produjeron desprendimientos de parte del techo de la zona de entrada al recinto, que tuvo que ser acotada con precintos. Pese al peligro que suponía la situación, se tuvo que esperar a la aprobación del Presupuesto General del Estado de 2021 para proceder a la licitación de las obras de reparación del techo.

Los desprendimientos, que se produjeron como queda dicho en el transcurso del mes de marzo de 2019, fueron como consecuencia de un importante cambio de temperaturas, ya que ese mes se pasó de días de mucho calor a días de bastante frío. Lo cierto es que comenzó a caer parte de la escayola del techo de la parte de acceso al edificio y al tratarse de una zona de mucho tránsito de viajeros, los responsables de la estación optaron, como primera medida de precaución, por acotar la zona para impedir el paso de personas por esas partes del edificio.

Se trata de las zonas colindantes con el acceso peatonal a la estación, y aunque a simple vista no parece que haya un riesgo de mayores derrumbes, la preocupación es que algún día se desprendiera parte del techo de la zona de acceso a la edificación, lo que obligaría a acotar también ese tránsito y a buscar una nueva entrada provisional a la estación de trenes.

Durante todo este tiempo se han sucedido las quejas de los usuarios de Renfe, que no entendían por qué Adif no afrontaba con celeridad una obra que en principio no parece muy compleja y que además de aportar una total seguridad a los pasajeros, acabaría con la mala imagen que se ofrece a los turistas, que nada más bajarse del tren se encuentran con una estación acotada y con boquetes en los techos.

Con la licitación de las obras en diciembre de 2020 se veía la luz al final del túnel, pero ninguna empresa acudió a la convocatoria realizada por Adif. Se trata de “obras de ejecución del proyecto simplificado de refuerzo de elementos ornamentales de fachadas de la estación de Jerez”, señala Adif . La actuación consiste en el refuerzo de elementos ornamentales de la fachada de la estación, algunos paños de fachada de ladrillo, así como otros elementos tales como las zonas de balconadas y las solerías decorativas, los cuales se encuentran en mal estado y con riesgo de desprendimiento. Todas las actuaciones necesarias se deben llevar a cabo manteniendo la estética de las fachadas, al estar el edificio catalogado como de Interés Específico.

Tras declararse desierta la licitación de las obras, Adif optó por el procedimiento de urgencia, esto es, contratar de manera directa a una empresa para que realice las obras con las mismas condiciones que figuran en el pliego que salió a licitación. Para ello, elaboró una lista de empresas que han llevado a cabo trabajos similares en otras estaciones de trenes de España, y siguiendo el orden de preferencia establecido, finalmente se ha optado por adjudicar la obra a Ingedeca Proyectos, Obras y Servicios SL.