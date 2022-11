La consultora que diseñará la conexión entre la autopista y el Aeropuerto de Jerez comenzará sus trabajos a final de año

La consultora que será contratada por el Ministerio de Transportes para el diseño de la futura conexión viaria entre la autopista AP-4 y la autovía A-4 en las inmediaciones del Aeropuerto de Jerez comenzará sus trabajos a finales de este año. En julio ya se conoció que la empresa Proes Consultores SA había sido la elegida por la administración central para la elaboración del proyecto de obras; ahora bien, no ha sido hasta principios de este mes de noviembre cuando se ha procedido a la adjudicación definitiva de esta licitación que se abrió a finales de marzo.

Seguidamente, se tendrá que proceder a la firma del correspondiente contrato para que pueda iniciar los estudios necesarios de una infraestructura llamada a facilitar las conexiones entre dos de las principales vías de alta capacidad de la provincia. Los trabajos de elaboración del proyecto se alargarán durante dos años por lo que las obras de esta futura infraestructura viaria no podrán comenzar, al menos como muy pronto, hasta 2025, si no hubiera ningún contratiempo y no hay retrasos con las expropiaciones de suelo necesarias.

La pretensión del Ministerio de Transportes es construir una autovía que enlazará la autopista a la altura del kilómetro 72 (en las proximidades de la estación de servicio de El Cuadrejón) con la A-4 en su enlace con la carretera de entrada al Aeropuerto de Jerez. El proyecto contemplaría, de este modo, la duplicación de la antigua N-IV (su actual denominación es N-4) en unos tres kilómetros aproximadamente hasta entroncar con la nueva conexión. El coste de esta infraestructura rondará los 13,5 millones de euros, según las estimaciones realizadas por el Ministerio de Transportes.

Esta futura autovía servirá de alternativa de alta capacidad a la actual N-349, la carretera que discurre por el norte de Guadalcacín y que conecta la salida de la autopista hacia la zona norte de Jerez con la A-4 a la altura de la Ciudad del Transporte y el Parque Tecnológico Agroalimentario (PTA), una vía de un carril por cada sentido que en próximos años está destinada a tener un tráfico de carácter más urbano.

En los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, que están actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, se ha incluido una partida de 500.000 euros para la redacción del proyecto de esta futura conexión viaria. La oferta económica presentada por Proes Consultores asciende a algo más de 539.000 euros.

A la licitación realizada por el Ministerio de Transportes se presentaron 16 empresas cuya mejor oferta ha resultado ser la de la consultora de ingeniería y arquitectura Proes, una firma vinculada al grupo Amper.

Mejora del acceso de la autopista a Jerez

Por otro lado, el Ministerio de Transportes está ultimando el proyecto para la mejora de la carretera que conecta la avenida de La Granja con el acceso a la autopista. Esta vía, que una vez realizada la intervención pasará a ser de titularidad municipal, tiene unos 1.300 metros de longitud y soporta intensidad media diaria de casi 8.000 vehículos.

El proyecto contempla la mejora del asfalto, la construcción de dos nuevas rotondas y la creación de un carril ciclopeatonal en una de las márgenes, además de la dotación de iluminación. Las obras, que se prevé que puedan ejecutarse durante el año próximo, tendrá un coste de unos 1,8 millones y serán financiadas con los fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.