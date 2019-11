Afectados de Idental denuncian que son ignorados por las instituciones

La plataforma de afectados en la provincia por la cadena de cierres de las clínicas Idental que comenzó hace casi dos años en todo el país ha lamentado el olvido en que han caído sus demandas, a pesar de que en su día recibieron numerosos apoyos. Esta falta de soluciones a situaciones que califican como dramáticas en muchos casos provocó que el pasado 26 de octubre afectados de las plataformas de Cádiz y Sevilla se manifestaran por la capital andaluza.

Las denuncias que se produjeron a raíz de los cierres de estas clínicas, que dejaron miles de afectados a lo largo de toda la geografía que no pudieron completar sus tratamientos, están centralizadas en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, donde el juez José de la Mata lleva a cabo la instrucción.

No obstante, la secretaria de la plataforma en la provincia de Cádiz, Aldara Rincón, afirma que no tienen excesiva confianza en los resultados del juicio ni que éste acabe con un pago de indemnizaciones por los daños causados. "Estamos en un limbo, no tenemos ayuda, las clínicas no existen y ahora se están llevando de ellas muebles y lo que había para pagar la deuda que tenía la empresa con la Seguridad Social. A los afectados no nos va a llegar nada de ese dinero".

Aldara Rincón. Secretaria de la plataforma provincial "Esto es más que una estafa, es una alerta sanitaria que nunca se ha tratado como tal”

Rincón señala que en un primer momento confiaron en que se hubiese declarado una alerta sanitaria y se hubiese consignado por parte de las Administraciones una partida presupuestaria para ayudar a estas personas, lo que no ha ocurrido. Desde la plataforma argumentan que no son sólo víctimas de una estafa, sino que existe además un problema sanitario y social y relatan la situación que están viviendo muchos de los afectados, entre los que ha habido, según asegura, incluso suicidios, depresiones o ingresos como consecuencia de los tratamientos incompletos o mal realizados, con implantes que han producido rechazos. "Tenemos el caso de una chica que ha estado mes y medio ingresada en Cádiz porque tenía la mandíbula necrosada a consecuencia de un implante". Rincón añade que una gran parte de los afectados tienen escasos recursos económicos y no han podido completar los tratamientos con otros odontólogos.

"Hay también pacientes a los que se les puso brackets, no se los han podido quitar y les están haciendo el efecto contrario". Se suma, según explica Rincón, el problema de que es complicado que otras clínicas quieran hacerse cargo de dichos tratamientos "porque no estaban bien hechos y no quieren tener problemas en este sentido".

La plataforma agrupa en la provincia a unos 400 afectados, de los que casi la mitad son de la zona de Jerez. En febrero de este año, el juez de la Mata adoptó como medida cautelar la suspensión de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales presentadas por financieras vinculadas a los tratamientos odontológicos con las clínicas del Grupo Idental. Sin embargo, Rincón asegura que en algunos casos esas deudas se han vendido a otras financieras "que siguen acosando a los afectados".

En estos momentos, desde la plataforma se vive con decepción los nulos resultados que en la práctica han deparado las muestras de apoyo que en un primer momento recibieron desde instituciones y partidos políticos. Los afectados llegaron incluso hasta el Parlamento Europeo para dar a conocer el problema. "Nos hemos sentido ignorados en todo momento por las instituciones que alguna vez pudieron hacer algo por nosotros: proposición no de ley, mociones, acuerdos, hubo promesas a mansalva que nunca se llevaron a cabo, se quedaron en una simple palmadita en la espalda y apoyo moral. ¿quién nos va a ayudar alguna vez", se pregunta Rincón.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha estado realizando las ortopantomografías necesarias para completar la valoración del estado en el que están los tratamientos de los afectados pero tampoco ha ido, según lamenta Rincón, más allá y también el colegio de Odontólogos ofreció la colaboración de un listado de colegiados para hacer voluntariamente informes periciales. "Lo que ocurre es que el listado se ha ido reduciendo", afirma la secretaria de la plataforma.

El colectivo sigue reclamando que se ofrezca a los afectados un tratamiento de choque que les permita solucionar sus problemas bucodentales, pero las demandas van más allá. "Queremos que se incluya la salud bucodental en la cartera de la Seguridad Social, que se regule la publicidad engañosa o que se aplique la normativa a las financieras que acosan sin parar a clientes. Una salud bucodental buena es imprescindible para el buen funcionamiento del cuerpo y para poder recuperar nuestras vidas y la dignidad que nos robó Idental. No vamos a parar hasta que las autoridades a las que competa este problema lo asuman y solucionen”.