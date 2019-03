"IU no deja de apoyarme, he ido yo a decirles que no me presentaba con ellos"

Izquierda Unida Jerez ha anunciado esta mañana que retira su apoyo a la alcaldesa de El Torno, África Barriga, que concurrió en las últimas municipales bajo sus siglas aunque como independiente. La formación justifica la decisión en que la alcaldesa pedánea no ha respetado los "acuerdos democráticos" adoptados por IU y la acusa de llevar un "proyecto personalista".

Tras conocer la resolución del partido, África Barriga, ha asegurado a Diario de Jerez que "ellos no dejan de apoyarme, he ido yo a decirles que no me presentaba con ellos y han enviado el comunicado". De hecho, la alcaldesa pedánea ha explicado que se ha acercado hoy mismo a la sede del partido para comunicar la decisión y ha sido entonces "cuando me han dado el documento que me iban a enviar por correo".

Barriga hace hincapié en que "el único motivo" de su negativa a seguir respaldada por IU es que "desde el primero momento les dije 'cuanto esto no se llame IU, no contad conmigo', les dije que cuando fueran con Podemos no iría con ellos. Y eso he hecho". Por ello, califica de "pataleta" el comunicado enviado a los medios de comunicación.

Tras esta ruptura, Barriga adelanta que en las próximas municipales concurrirá con el apoyo del PP de Jerez. "Susana Sánchez Toro, que fue delegada de Medio Rural, es amiga mía y, dicho de boca de un alcalde socialista, “ha sido la mejor delegada de Medio Rural que ha tenido Jerez". Y eso yo también lo confirmo. Ese ha sido simplemente el motivo".

En este punto, la alcaldesa deja claro que "he estado en IU pero no he compartido sus ideas al 100% igual que no las comparto al 100% con el PP, por eso no he estado nunca afiliada a IU ni lo estaré al PP". De hecho, recuerda que también estuvo con el PSOE anteriormente porque "la ley no nos permite presentarnos sin partido. Si nos permitiese presentarnos como independientes a lo mejor la mayoría de los alcaldes de los pueblos nos presentábamos como independientes".

Aun así, reconoce que "el PP de Jerez puede ser muy positivo para nosotros en la zona rural porque veo que a sus alcaldes los apoyan". "A mí las personas que hay actualmente en el PP me parece que son personas que pueden ayudar más a mi pueblo y podemos tener mayor apoyo", concluye África Barriga.