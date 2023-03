Un Belmonte para ti

Si siempre has querido tener un Belmonte en tu casa, ahora es el momento. Sí. El dibujante ha pasado a engrosar la lista de artistas de diferentes disciplinas que ofrecen sus trabajos en la plataforma bigcartel.com. Un espacio que permite al autor vender sus ya reconocidos trabajos y a la que Alberto decidió sumarse tras las conversaciones con otros compañeros, como los también jerezanos Daniel Diosdado y Candela de Paralelo Cerámica. "Había gente que le gusta mi trabajo, que lo sigue, y que me preguntaba por la posibilidad de tener algo mío. Siempre tenía que decirles que no porque no me había centrado en desarrollar esa faceta. Así que, entre una cosa y otra, me decidí a lanzar mi tienda en bigcartel.com, al principio con diez imágenes que iré renovando periódicamente".

Tiradas de 100 de cada ilustración que están firmadas y numeradas a mano y que pertenecen a trabajos recientes de Alberto Belmonte, concretamente, a uno de los proyectos en los que está inmerso ahora, el western distópico 'Walter Wanted'. Pinturas digitales impresas de la mano de José Manuel Chacón, de 'Print Be Happy', con máxima calidad, con tintas pigmentadas sobre papel 100% algodón Smooth Aquarelle de 180 gramos y 30 x 40 centímetros.

A propósito de 'Walter Wanted', "es un cómic, un proyecto personal junto a cinco guionistas, que nos gustaría editar en el mercado europeo. Además, El Torres y yo estamos a tope con 'Galdós y la Ceguera', segunda parte de ‘Galdós y la Miseria’ (Nuevo Nueve) novela gráfica publicada en 2020".