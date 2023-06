La creación del Colegio Oficial de Procuradores de Jerez se creó mediante junta, y siendo decano José María Pan Ruiz, en 1881. Es posiblemente uno de los más antiguos de España, de hecho hay constancia de la actividad en Jerez en el siglo XV y XVI, época en la que se fueron creando los colegios.

Ana María Zubia es la primera mujer decana del Colegio, cargo que acaba de asumir y que afronta con ilusión y reivindicación. "Es una responsabilidad enorme. Ahora mismo estamos en una situación nefasta. Hemos tenido siempre mucho miedo a desaparecer y por eso creo que hemos estado muy ocultos. No hemos querido hacer ruido para que no nos toquen y eso ya ha llegado a su tope", declara.

"Ahora ya sí se está haciendo ruido. Tenemos muchos frentes abiertos, pero el principal que tenemos ahora mismo es la huelga, con la que llevamos ya cinco meses. Empezamos con los paros de los letrados de la Administración de Justicia (antes llamados secretarios judiciales) y luego los funcionarios. Esto es un infierno", reconoce la decana.

Efectos de la huelga de los funcionarios de Justicia

"Todos los días empezamos llamando o correteando los juzgados preguntando si se van a celebrar los juicios. Nosotros no nos podemos poner en huelga, porque si me envía una notificación el Juzgado no puedo dejar de enviarla. Nosotros y los abogados no nos podemos poner en huelga", remarca Zubia.

La decana lamenta que "no tenemos forma de hacer presión. Llevamos cinco meses aguantando callados pero hay un límite, porque ya no sólo afecta a nuestros clientes, que es muchísimo, sino que si los pleitos no se mueven, nosotros no cobramos y ya hay compañeros que lo están empezando a pasar mal".

¿Qué hace un procurador?

La nueva decana reconoce que muchos ciudadanos desconocen el papel del procurador, por lo que, en ocasiones, el cobro de sus aranceles se hace cuesta arriba. "El procurador en realidad es el representante procesal de la parte. Tú quieres interponer una demanda, necesitas un procurador. El abogado es el que te hace el fondo del asunto, se estudia la materia, qué tipo de demanda hay que poner, qué acciones... Pero el que presenta la demanda, los escritos, recibe las notificaciones y la pone en contacto con el abogado, recuerda plazos, vencimientos, presenta tasas judiciales... Todo el movimiento que hay detrás de una demanda lo hace el procurador. Pero la gente no lo ve", declara.

"La gente ve que le cuenta la historia a su abogado, que llega el juicio y es el abogado el que habla, aunque nosotros estamos sentados al lado. ¿Y quién es éste que me pasa esta minuta? La gente no sabe que los que estamos ahí sentados y callados somos los que hemos estado moviendo todo. Estamos haciendo mucho trabajo en la sombra, que nadie ve, pero es fundamental", reivindica.

Aranceles congelados desde 2003

Los procurados cobran unos aranceles que establece el Gobierno, "y esos aranceles se revisaron por última vez en 2003". "Ha llegado la UE y dicen que no, que debe haber libertad de precios. A base de presionar conseguimos que el Gobierno nos dijera que como el arancel se tendría que haber actualizado conforme al IPC desde 2003 y no se había hecho, que se actualizaría los aranceles y a partir de ahí se establecería como máximo. ¿Qué ha pasado? Que el Gobierno en lugar de subirlos los ha fijado como máximo sin actualizar. Estamos cobrando lo mismo que en el año 2003 como máximo. Muy ridículo. Y aún así, como la gente no sabe cuál es tu trabajo, lo discute, lo regatea...", critica la decana.

Retos del Colegio: reivindicación y visibilización

"Hay mucho trabajo de reivindicación y visibilización. Desde el confinamiento hemos tenido muchísimos problemas porque nuestro trabajo es ir a los juzgados, entrar, hablar y con el Covid nos cortaron. Pero vamos, ahora llevamos más tiempo parados que con el Covid", cuenta Zubia.

"Con el Covid estuvimos apenas un mes, porque se movió mucho a través de la red, pero cuando volvimos a trabajar nos encontramos con muchas barreras. Nosotros somos colaboradores, somos procuradores de los Tribunales de Justicia, juramos ante un Tribunal. Pero esa colaboración desde el Covid se ha perdido mucho. La cuestión es llevarnos bien y que todo el mundo se dé cuenta de que somos colaboradores. Yo no voy a molestar, voy porque es mi trabajo", añade.

La decana quiere poner en valor el trabajo de los procuradores para reivindicar unos aranceles más justos y que los ciudadanos reconozcan el papel fundamental de estos profesionales en sus procedimientos judiciales.