En julio del año pasado, la Agencia Idea descartó hacer el proyecto de construcción del Centro de Innovación del Motor que se proyectó junto al circuito de Jerez. Así se lo comunicó a su órgano matriz, la entonces Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a la que le alertó de la “imposibilidad” de ejecutar su diseño por “carecer de medios”.

Estos motivos fueron dados a conocer por la delegada del Gobierno en la provincia, Ana Mestre, en respuesta a unas afirmaciones realizadas por la alcaldesa, Mamen Sánchez, y el delegado de Economía, Santiago Galván, que acusan al nuevo ejecutivo andaluz de PP y Ciudadanos de haber propiciado que Jerez “pierda” una inversión que supera los cinco millones de euros.

El Centro de Innovación del Motor no podrá construirse ya que carece de proyecto a día de hoy, por lo que ya no da tiempo a ejecutarse con los fondos europeos procedentes de la ITI (Iniciativa Territorial Integrada) de la provincia de Cádiz. Los actuales responsables de la Junta insisten en que la fecha límite de ejecución es 2020 y que no se puede conceder una prórroga, tal y como sostiene el gobierno jerezano, ya que no hay un proyecto elaborado.

Ahora bien, la representante de la administración autonómica en la provincia incidió en las causas que han motivado que aún no se cuente con el diseño del futuro edificio. Así, Ana Mestre apuntó que el 12 de julio de 2018 el director de la Agencia Idea le comunicó al secretario general de Innovación, Industria y Energía la “ imposibilidad de realizar este proyecto tras analizarlo con los técnicos, junto a los responsables de la sociedad Cirjesa [la empresa que gestiona el trazado de velocidad]”.

La Agencia Idea comunicaba que no no solo no podría desarrollar el proyecto sino también gestionarlo alegando “serias limitaciones” por la titularidad de los suelos así como por las “especificidades del papel de gestión del propio centro en caso de construirse”, según lo apuntado por Mestre. Según el relato apuntado por la delegada del Gobierno autonómico en la provincia, la Consejería no realizó ningún trámite “durante los meses sucesivos”.

Sin embargo, en septiembre, el delegado de Economía anunció que se estaba trabajando en la posibilidad de encomendar el proyecto a la empresa que gestiona el trazado, Cirjesa. Ahora bien, según lo apuntado, el gobierno municipal en la mañana de este miércoles, las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre impidieron que se firmara el protocolo correspondiente para traspasar la gestión de esta actuación.

Sin embargo, Ana Mestre considera que el ejecutivo local está tratando de “tapar la mala gestión” del PSOE. “Esta es la realidad ante un proyecto que tenía unas limitaciones que no se comunicaron públicamente”, aseveró. Por ello advirtió de que quien ha puesto “en riesgo” esta inversión ha sido “tanto el anterior Gobierno andaluz como el propio Ayuntamiento de Jerez”.

Asimismo, reiteró que la Junta está trabajando en un proyecto alternativo para el uso de energías renovables en el trazado para que Jerez no pierda los cinco millones de euros de inversión. “Los técnicos han propuesto un proyecto que sale de la necesidad planteada por el propio Ayuntamiento de Jerez a la Agencia Andaluza de la Energía, en octubre de 2018, para mejorar la eficiencia energética del circuito de velocidad de Jerez”, concluyó.