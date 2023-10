Araceli Casasola, investigadora jerezana, premiada por la AECA

La jerezana Araceli Casasola Balsells, profesora e investigadora del Departamento Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO), ha sido premiada por el jurado de la Comisión de Historia de la Contabilidad de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), que se reunió en el Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos) con el fin de elegir el mejor trabajo de investigación sobre Historia de la Contabilidad producido dentro del periodo 01/07/2022 a 30/06/2023 y gratificado con el 'Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2023'.

De entre 85 trabajos de investigación presentados, el jurado eligió como el mejor el 'Penal accountancy and the Spanish Inquisition' realizado por la jerezana junto a dos profesores de referencia internacional como son Salvador Carmona y Mahmoud Ezzamel. Este trabajo de investigación fue publicado por una de las revistas internacionales más prestigiosas, el Journal of Accounting and Public Policy.

El trabajo de Araceli Casasola premiado apunta que la Inquisición Española ha sido una de las más polémicas y poderosas instituciones religiosas que combatía la herejía, desde su fundación, en 1478, hasta su desaparición, en 1834. Si bien la historiografía sobre la Inquisición Española es amplia y de larga trayectoria, los trabajos desde una perspectiva contable han sido muy limitados, centrándose principalmente en describir la organización contable como parte de la hacienda de los Tribunales de Distrito.

El trabajo se basa en fuentes primarias tanto la información contable como su contextualización hallada en los legajos, libros, y documentos procedentes del Archivo Histórico Nacional (AHN) de Madrid. De ahí, la importancia de los estudios de Historia de la Contabilidad, que muchas veces, hay información valiosa que está en los libros de cuentas y que se les 'escapa' a los historiadores generalistas.

Con los datos provenientes de fuentes primarias del Archivo Histórico Nacional, así como algunas fuentes secundarias, el artículo examina el papel de la información contable en el sistema penal de la Inquisición (1550-1620). Basándose en las teorías de Foucault, se investiga si la situación financiera de la Inquisición tenía un impacto en la imposición de las penas.

La evidencia histórica muestra que, en periodos de bonanza de la institución, las penas eran conformes a las disposiciones político/religiosas. Sin embargo, en períodos de escasez financiera de la Inquisición, las penas impuestas eran flexibles, considerando el impacto en los costes de manutención del reo, así como eventuales compensaciones financieras realizadas de los afectados.

En el XXII Congreso Internacional de AECA celebrado en San Sebastián, la jerezana Araceli Casasola recogió el 'Premio Enrique Fernández Peña de Historia de la Contabilidad 2023' en su nombre y en el de sus dos compañeros. Este Premio fue entregado por Leandro Cañivano, Presidente de AECA, y María Ángeles Barragán representando al Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles y Empresariales de Madrid, patrocinador del Premio.

La jerezana recordó la figura del Presidente de Honor de la Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, Esteban Hernández Esteve (1931-2023), quien fue el artífice del el empuje de esta línea de investigación en España, Portugal e Iberoamérica, y el aumento de investigadores de referencia internacional.

Araceli Casasola agradeció a sus compañeros Salvador Carmona y a Mahmoud Ezzamel "su trabajo, paciencia e ilusión", y dio las gracias a sus padres, "Pili y Antonio; a sus cuatro hermanos, Pili, Antonio, Miguel y Alejandro; a su marido, Vicente; y a sus tres hijas, Alicia, Estrella y Pili".