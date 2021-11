Asaja-Cádiz califica de "infundadas y desafortunadas" las acusaciones vertidas por la delegada de Agricultura contra su secretario general

El secretario general de Asaja-Cádiz, Luis Ramírez, lamenta la "salida de tono" de la delegada provincial de Agricultura, Ana Bertón, en su reacción ante las críticas de la organización agraria sobre el reparto de las ayudas para la modernización de las explotaciones agrarias.

Ramírez considera "absolutamente inapropiada y desafortunada" la respuesta de Bertón, cuyas declaraciones "son impropias en un resposanble político y demuestran que no tiene más argumentos que el ataque personal".

A juicio de Ramírez, "carece de todo sentido" que la responsable autonómica en la provincia le acuse de "actuar de mala fe y de haber ofrecido unos datos plagados de errores", por lo que insta a la Delegación provincial y a la Consejería a demostrar los errores a los que alude, para lo que cuenta de antemano con la información trasladada por el propio secretario con antelación y sobre la que sigue esperando respuesta.

Es más, Ramírez recuerda que en la reunión mantenida el miércoles por la tarde con el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Manuel Gómez, "no solo no fueron capaces de rebatirlos, sino que se saldó con el anuncio de que ampliaban las ayudas, y reconociendo que la resolución estaba plagada de errores".

El secretario de Asaja-Cádiz confía en que "esta ampliación presupuestaria sirva para atender los 200 expedientes de Cádiz que han dejado fuera con una ayuda solicitada de más de 6 millones de euros", si bien insiste en mostrar su desacuerdo con las formas empleadas por Bertón.

"Que la delegada pueda estar en desacuerdo con la crítica legítima y respetuosa es normal, no así que me acuse públicamente de mala fe. La señora Bertón no puede, además, permitirse el lujo de hacer este ataque personal con un argumento subjetivo, porque en Asaja-Cádiz nunca hemos hecho política, ni antes ni ahora ni nunca".

En este sentido, Ramírez afirma que "nuestra trayectoria de más de 40 años nos avala: lo que hacemos y haremos siempre es defender con uñas y dientes los intereses de los agricultores y ganaderos de nuestra provincia, que son los intereses del campo gaditano".

El secretario general de Asaja-Cádiz lamenta igualmente "el intento de manipulación" protagonizado por la Consejería "al emitir una nota de prensa el miércoles por la tarde que faltaba a la verdad". Ramírez subraya que Agricultura "fue capaz de poner por escrito y de remitir a los medios una nota de prensa con un subtítulo destacado en el que recogía que los técnicos de Asaja Cádiz y Asaja Córdoba habían reconocido, durante la reunión que habían mantenido con el director general, que habían hecho una interpretación de los datos precipitada, cuando eso es rotundamente falso. Y si eso no es mala fe, se le parece bastante”. Este hecho, "es tan cierto como que luego se vieron obligados a rectificar la nota de prensa, suprimiendo cualquier alusión a Asaja-Cádiz y Asaja-Córdoba al respecto”.

Por todo ello, Luis Ramírez lamenta que la delegada territorial "sea capaz de decir que los datos que ofrecimos reflejaban un desconocimiento absoluto", cuando lo cierto es que Bertón "se ha visto enmendada por su ente superior". "La mala fe es ver unos datos en el periódico, salir en tromba y que luego por la tarde su propia Consejería no los rebata y que anuncie que ampliará las ayudas", señala el secretario de Asaja-Cádiz, quien invita a la delegada territorial "a que mantengamos una reunión para clarificar todas estas cuestiones en lugar de atacar sin argumentos".