La Asociación Laicistas de Jerez insiste en la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia

La Asociación Laicistas de Jerez ha vuelto a convocar y participar en concentraciones para exigir información suficiente de todas las inmatriculaciones, la recuperación de los bienes inmatriculados y la defensa del patrimonio público.

Junto a la Coordinadora Recuperando, la asociación jerezana recuerda que "el 16 de febrero del año pasado, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presentó el listado de 34.976 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica entre 1998 y 2015", lo que "fue un éxito sin paliativos de las organizaciones ciudadanas, que llevan denunciando desde hace casi 15 años la privatización masiva de fincas e inmuebles".

De hecho, Recuperando "había solicitado esa información en un escrito presentado en el Congreso el 7 de febrero de 2017. No obstante, esa publicación es también importante porque pone de manifiesto sus límites", lamentando que "nada se dice de las inmatriculaciones realizadas antes de 1998".

La Coordinadora pone los siguientes ejemplos en Jerez de la Frontera:

Ermita el Calvario, inmatriculada en 1980.

Iglesia de San Benito, en 1993.

Capilla de San Juan de Letrán, en 1981.

Iglesia de San Juan de los Caballeros, en 1986.

Iglesia de San Mateo, en 1993 (BIC).

Iglesia de San Dionisio, en 1993 (BIC).

Iglesia de Santiago, en 1993 (BIC).

Iglesia de San Marcos, en 1993 (BIC).

Iglesia de San Lucas, en 1994 (BIC).

Capilla de Los Remedios, en 1993.

Casa Rectoral en Guadalcacín, en 1993.

Convento de Capuchinos, en 1982.

Iglesia de la Victoria, en 1993.

Según la Coordinadora, estas fincas e inmuebles fueron "inmatriculadas y no aparecen en la lista publicada; hemos detectado tantos bienes que no aparecen como los que están en la lista publicada. Es decir, faltan al menos otros tantos. Además muchos de ellos son monumentos de primer orden, BIC (Bien de Interés Cultural), inmatriculados sin más título de propiedad que la palabra de un obispo y cuando no se podían inmatricular templos, por no estar vigente la reforma de Aznar".

Los laicistas denuncian que "los listados no permiten identificar los bienes inmatriculados, por ejemplo un piso en Jerez que no se sabe cual es ni donde está", y que se "ocultan los bienes inmatriculados como edificios o solares anexos: la Giralda de Sevilla; el Micalet de Valencia; la Torre del Reloj o de la Atalaya, BIC que es propiedad del Ayuntamiento en Jerez; las escalinatas de la Catedral de Jerez..." además de que "es incompleto, por ejemplo no aparece el Convento de Santo Domingo de Jerez, inmatriculado el 28-3-2015".

En una nota de prensa remitida por Asociación Laicistas de Jerez también se detalla que "el informe de la Conferencia Episcopal no incluye todos los bienes inmatriculados que son propiedad de otras personas, por ejemplo la ermita del Calvario, en Ubrique, inmatriculada por la diócesis de Asidonia Jerez y que es propiedad estatal".

Además, se subraya que "sobre todo, contradice los compromisos asumidos por el Gobierno. Tanto en los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, como en el programa del gobierno de coalición y Pedro Sánchez en su discurso de investidura se comprometieron a efectuar las modificaciones legislativas oportunas para revertir las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica. ¿Dónde están esas modificaciones legislativas?".

Por todo ello, "reivindicamos la nulidad de las inmatriculaciones, especialmente de las realizadas después de 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida; reivindicamos una ley que fije los criterios para calificar nuestro patrimonio cultural religioso de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro. Tras meses de negociaciones secretas, el Gobierno recibe en una exhibición de parafernalia episcopal, el listado del millar de bienes incluidos incorrectamente en el listado, pretendiendo legalizar el resto. No son mil; son cien mil".

La Coordinadora y se ha dirigido "a siete ministros de Pedro Sánchez (Carmen Calvo, José Manuel Rodríguez Uribes, Teresa Delgado, Juan Carlos Campo, Miquel Iceta, Félix Bolaños y Pilar Llop) solicitando un contacto para hacerles llegar nuestras propuestas", pero "ninguno/a de ellos/as ha tenido interés en conocerlas", por lo que Recuperando solicita "una reunión con Pedro Sánchez para que, al menos, conozca personalmente nuestras consideraciones y propuestas"; en cualquier caso, la coordinadora estatal Recuperando y las organizaciones que la integran "seguirán batallando hasta conseguir que los bienes inmatriculados reviertan a la situación anterior a su apropiación por la Iglesia católica. Seguiremos batallando hasta conseguir una regulación que defienda nuestro patrimonio de dominio público y establezca los procedimientos para su catalogación y registro".