La Asociación Laicistas de Jerez recuerda que la Torre de la Atalaya es BIC de propiedad municipal

La Asociación Laicistas de Jerez asegura que "la Iglesia se apropia de bienes municipales y ni el Ayuntamiento hace nada ni el Obispado rectifica. Denunciamos la inactividad del gobierno municipal y del Obispado ante la usurpación de un Bien de Interés Cultural (BIC) propiedad municipal: la Torre del Reloj, también conocida como de la Vela o de la Atalaya, es propiedad municipal y fue declarada BIC, que es la máxima figura de protección para bienes culturales, el 15-12-1978".

En una nota de prensa, la Asociación asegura que "el 1 de julio de 1993, el Obispado de Asidonia Jerez inmatriculó de forma ilegal", ya que "el reglamento franquista que otorgó a los obispos la potestad de inscribir a su nombre propiedades que no se encontraban registradas no permitía el registro de bienes dedicados al culto", la iglesia de "San Dionisio con unos lindes que no reconocen a la Torre del Reloj, ni tampoco a una floristería propiedad particular adyacente entre otros edificios. Esta atribución de la propiedad de la torre al Obispado está actualmente recogida en el Registro de la Propiedad".

Se añade en el comunicado que "finalmente hay un proyecto de actuación para reparar la Torre que no se realiza, pese a que se están cayendo sillares. Estos hechos han sido denunciados, incluso en el pleno del Ayuntamiento repetidamente sin que la alcaldesa haya tomado medida alguna que sepamos".

Por todo ello, desde la Asociación Laicistas "denunciamos la expoliación de un bien propiedad de todos por parte de la Iglesia; que, conociendo el Obispado que la Torre es propiedad municipal, no rectifique por lo menos los lindes de su inmatriculación e inscriba esta rectificación en el Registro, dando al pueblo de Jerez lo que le pertenece; la ineficacia de un Ayuntamiento que consiente este despojo y no defiende los bienes que son de todos; y la degradación de este BIC que esta cayéndose a trozos y no se arregla ni por su dueño, el Ayuntamiento, ni por quien lo ha usurpado".