El Ayuntamiento de Jerez denuncia que "la Junta no quiere firmar un convenio para la iluminación de la A-2003"

El delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha informado de que hoy, "tras nuestra denuncia pública de hace unos días, hemos recibido la respuesta de la Junta de Andalucía sobre el asunto de la iluminación de la A-2003, la carretera de Estella" y ha denunciado que de esa respuesta "se deduce que la Junta de Andalucía no quiere firmar ningún convenio, ni comprometerse formalmente por escrito con el Ayuntamiento de Jerez para desarrollar un proyecto de la iluminación de esta vía".

Para José Antonio Díaz, esta "es una muestra más de la falta de voluntad de la Junta de materializar por escrito el compromiso con las reivindicaciones de la plataforma" y ha añadido que "han estado durante meses pidiéndonos un convenio de colaboración para iluminar esta carretera y ahora que lo tienen, ya no lo quieren. Nos llama la atención que nos hayan tenido durante estos meses haciéndonos perder el tiempo a los vecinos y al Ayuntamiento para que ahora ya no sea necesario".

El delegado de Urbanismo ha hecho hincapié en que "nos han estado engañando y riéndose durante todos estos meses, pero por nuestra parte exigiremos un convenio y un compromiso por escrito, articulado formalmente, porque no nos fiamos de la Junta y no permitiremos un acuerdo al estilo compadre o cortijero. Eso servirá en la Junta, pero no en este Ayuntamiento".

Ha lamentado Díaz "esta pérdida de tiempo para poner en marcha un proyecto que mejore la seguridad de los vecinos de Estella y El Pimiento por falta de voluntad de la Junta". Y del mismo modo, se ha referido a que "no nos han respondido al escrito en el que pedíamos el proyecto de ejecución y especificaciones técnicas del proyecto de ejecución".