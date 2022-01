El Ayuntamiento responde: "El PP de Saldaña es la encarnación de la política inútil, hipócrita y manipuladora"

El teniente de alcaldesa, José Antonio Díaz, ha manifestado en la mañana de hoy que "la reacción del PP al balance municipal del 2021 y el anuncio de nuestra alcaldesa, Mamen Sánchez, de volver a presentarse a la reelección evidencia un gran nerviosismo en el PP".

"El PP de Saldaña ha terminado un año horribilis sumido en una profunda crisis interna, con enfrentamientos en sus propias filas a cuenta de la portavocía y convertido en una fuerza política irrelevante para la ciudad. Porque en el PP de Jerez no hay propuestas, no hay proyectos, y no existe la más mínima voluntad de aportar en positivo al futuro de Jerez. Lo hemos visto a lo largo de 2021, oponiéndose a iniciativas beneficiosas para la ciudad, y en otros casos, rechazando cualquier oferta de diálogo para aportar ideas. Mientras el Gobierno Municipal socialista trabaja, toma decisiones, y cosecha éxitos, el PP de Saldaña se dedica a mentir e inventarse notas de prensa. El PP de Saldaña es la encarnación de la política inútil, hipócrita y manipuladora de la que la ciudadanía está cansada", ha señalado Díaz.

Para el teniente de alcaldesa, "hay mucho esfuerzo y trabajo en la gestión municipal liderada por Mamen Sánchez, y el resultado está siendo muy visible, con una importante mejora en los indicadores económicos en un contexto tan complicado. Es perceptible a los ojos de la ciudadanía, en el entorno urbano, en la mejora de los servicios públicos, y sobre todo, por el dinamismo y la pujanza de las inversiones en la ciudad. La actividad en el sector servicios, nuestra capacidad productiva, industrial, comercial, inmobiliaria, está creciendo a buen ritmo y estas señales nos sitúan en una senda positiva que queremos repercuta en el día a día de todos los jerezanos y jerezanas".

"Mamen Sánchez está poniendo guapa a Jerez, aumentando la confianza empresarial e inversora en la ciudad, y su decisión de presentarse nuevamente a la alcaldía es la prueba de su compromiso firme con Jerez", ha enfatizado el delegado municipal.

"Enfrente, tenemos al PP de Saldaña, afanado en pintar el peor de los futuros para Jerez, poniendo zancadillas a todos los proyectos que traen ilusión, empleo y riqueza a la ciudad. Un PP local que se ha convertido en cómplice del desastre sanitario que está generando Moreno Bonilla al frente de la Junta y que están padeciendo los jerezanos. Colas interminables a la intemperie a las puertas de los centros de salud, imposibilidad para coger cita, listas de espera de años, y falta de previsión, que tiene un origen muy claro, el despido de 8.000 sanitarios hace unos meses", añade Díaz.

El delegado finaliza diciendo que "todo esto refleja una manera insensible de gobernar, propia de la derecha. El castillo de naipes del PP se empieza a desmoronar y sirvan un par de datos. Por un lado, Andalucía está a la cola de la inversión en sanidad, junto a Madrid y Murcia, precisamente las tres comunidades que sí se han esmerado en bajar impuestos a los que más tienen. Y por otro lado, la economía. Moreno Bonilla puede colgarse otra medallla de la vergüenza. 20.500 empleos menos en un año en el sector industrial sólo en 2021. En conclusión, una vez más, se produce el milagro económico de la derecha, empobrecer a los trabajadores y privarles de servicios públicos, para privatizar y llenar los bolsillos de sus amigos".