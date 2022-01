"Seré otra vez candidata del PSOE a la Alcadía en 2023"

La alcaldesa, Mamen Sánchez, hace balance del 2021 que acaba de concluir y aborda los principales retos del nuevo año. Asegura que, a pesar de la crisis económica provocada por la pandemia, Jerez no ha dejado de atraer inversiones y alude continuamente a los fondos europeos ‘Next Generation’ afirmando que son una “oportunidad”.

A pesar de la virulencia de la sexta ola de la covid-19, considera que actualmente la ciudad no atraviesa su momento más crítico en esta crisis sanitaria. Eso sí, elude abordar el debate sobre la necesidad o no de nuevas restricciones señalando que es competencia de otras administraciones. De hecho, reitera que la Cabalgata de Reyes del próximo día 5 se celebrará mientras las autoridades sanitarias no dictaminen lo contrario.

No faltan los reproches a la Junta de Andalucía por las condiciones de los planes de empleo y por la que considera falta de planificación de instalación de energías renovables en la campiña jerezana. Y habla también de su futuro político. Afirma que repetirá como candidata a la Alcaldía en 2023 y que, a pesar de que le han ofrecido otros puestos, concluirá el mandato actual y aspirará a reeditarlo en el siguiente.

La ciudad se encuentra a día de hoy por encima de los 1.300 casos de incidencia acumulada. ¿Cree que este es uno de los momentos más críticos desde que se inició la pandemia del coronavirus?

No lo creo. El momento crítico fue en 2020, cuando todo era desconocido; cuando se paralizó toda la actividad y nos tuvimos que confinar; cuando hubo gente que perdió sus trabajos... Todos nos tuvimos que reinventar entonces, incluidos los ayuntamientos. Tuvimos que organizar nuevas formas de trabajo, de atender nuevas necesidades... El momento crítico ya pasó y espero que no vuelva.

¿Cree que son necesarias nuevas restricciones ante el notable incremento de casos positivos en estas semanas?

Si algo hemos aprendido en este tiempo es cómo tenemos que comportarnos contra el virus. Tenemos que cumplir con las distancias, hacer todas las actividades al aire libre, delimitar espacios... Pero no todo se puede hacer igual pues no es lo mismo un sitio que otro. Un ejemplo es la cabalgata de Reyes. Yo entiendo que un pueblo pequeño no tiene grandes avenidas para que pasen los Reyes, pero nosotros hemos optado por hacerlo en un espacio distinto, con grandes avenidas, más distancia y más tiempo en la calle. Yo apelo a la responsabilidad individual. Todos sabemos que hay que vacunarse y que hay que mantener la mascarilla. Tenemos que protegernos y proteger a los demás.

¿Se plantea la posibilidad de suspender la cabalgata de Reyes en el caso de que no se frene el aumento de contagios?

Nosotros seguimos las directrices que nos marcan desde las administraciones competentes. La pasada semana dijeron que se podían mantener las cabalgatas, de ahí que hayamos trabajado en un nuevo recorrido. Pero, si hay una directriz en los próximos días de la Junta de Andalucía o del Gobierno central de que no haya cabalgata, no se hará. Ahora bien, pensemos también que hemos podido disfrutar de muchas cosas y ahora les toca a los niños. Si actuamos con responsabilidad, esperemos que los niños puedan disfrutar de ese día. El año pasado supimos con tiempo que no iba a haber cabalgata, por eso pudimos plantear una alternativa muy acertada.

Venimos de un ciclo festivo de zambombas y ha habido conciertos en la ciudad, algunos organizados por el Ayuntamiento. ¿Cree que eso ha contribuido al incremento de los contagios en la ciudad?

Es muy difícil saberlo. Por eso, siempre apelo a la responsabilidad individual de cumplir con las medidas, de llevar mascarillas, de estar en sitios ventilados, de no meterte en sitios con demasiada gente...No sabemos dónde se contagia cada uno, pero sí sabemos que tiene que hacer cada uno.

El impacto de la pandemia sobre la economía es evidente. Desde su visión de alcaldesa, ¿está muy dañado el sector productivo local?

Lógicamente, 2020 fue un palo durísimo. Hubo negocios que tuvieron que frenar en seco e, incluso, algunos tuvieron que cerrar. Pero muchos se han adaptado a las circunstancias y han buscado nuevas vías. En 2021, se han abierto nuevos negocios, se han diseñado otros y empresas importantes están diversificando con grandes inversiones. Me preocupan especialmente aquellas familias que lo están pasando mal, aunque aquí está el Ayuntamiento para ayudarles. Pero el Ayuntamiento está solo, de ahí que llevemos tiempo reclamando más ayudas para nuestros servicios sociales por parte de otras administraciones, pues hasta el momento solo nos han llegado 764.000 euros del Gobierno central. Para dinamizar la economía, hemos realizado muchas actividades culturales y atractivos en la ciudad. Estoy convencida de que 2022 va a ser mucho mejor para los negocios que 2021. Teníamos el temor de que inversiones que estaban previstas para el 2020 no llegaran a ejecutarse por la pandemia, pero hemos comprobado que no se han paralizado. Al contrario, todas se han mantenido e, incluso, ha habido más inversiones. Podemos hablar, por ejemplo, de dos establecimientos hoteleros de lujo en el centro que no estaban previstos antes de la pandemia y que ya han pedido licencia. Eso estimula y se ve que hay una apuesta por la ciudad. Y tenemos la oportunidad de los fondos europeos ‘Next Generation’.

Ha hecho mención de dos proyectos hoteleros en el centro de la ciudad. ¿Puede dar más detalles?

Son proyectos privados y, como bien sabe, no me gusta meterme en ellos. Tengo la suerte de conocerlos, pero ellos tienen que ser los que lo anuncien. Nosotros nos centramos en darle la confianza necesaria para que puedan desarrollarlos. Yo estoy muy orgullosa de decir que el de Jerez es uno de los ayuntamientos más rápidos en dar una licencia. Lo único que puedo decir al respecto es que se van a rehabilitar dos edificios históricos del centro de Jerez.

2021 concluye con unos 27.000 parados en la ciudad, unos 4.000 menos que a finales de 2020. La hostelería, el comercio y la construcción siguen siendo los sectores que tiran de la economía local, pero continúa pendiente un cambio en el modelo productivo...

A muchos les sorprendería cuántos sectores industriales hay en la ciudad. Hablo de investigación, tecnología... Por eso nos estamos volcando tanto en la formación. Nos hemos centrado a veces en formar auxiliares de administrativo cuando en la ciudad se necesitan realmente otras cosas. Esa es la línea en la que van los más de 300.000 euros que vamos a destinar a formación en 2022, vinculándolo a la eficiencia energética, las necesidades del sector de la construcción... Un ejemplo, en Jerez hay una demanda de oficiales de primera de albañilería que no tenemos.

Pero ha habido planes de empleo de la Junta que el Ayuntamiento ha rechazado. ¿Realmente no hay dinero para cofinanciarlos?

El plan de empleo que ha presentado la Junta es una verdadera trampa. Los planes de empleo vienen de fondos europeos que el Gobierno de España da a las comunidades autónomas. La Junta pone entre un cinco y un 8% de la financiación, mientras que el Ayuntamiento tiene que poner un 52%. Tenemos que poner un poco más que lo que pone Europa. Pero nosotros necesitamos dinero para arreglar la ciudad, atender los servicios sociales, los servicios públicos... Por ello, le exigimos que nos den las competencias ya que pueden hacerlo con un convenio. Nosotros sí hemos cofinanciado el plan de empleo de la Diputación Provincial con casi 800.000 euros para doblar el número de trabajadores contratados. Y eso es tan fácil como cambiar la normativa. Lo hablé con el presidente de la Junta [Juanma Moreno] el día que vino a Jerez y lo entendió perfectamente. Y le hemos explicado que no se podía hacer porque, por ejemplo, a un auxiliar administrativo hay que pagarle según el convenio del Ayuntamiento de Jerez; y aquí no gana 900 euros. El plan de empleo de la Junta paga sobre el límite del salario mínimo y, en ocasiones, por debajo, porque no tiene en cuenta la Seguridad Social que tienen que pagar tanto el trabajador como la empresa. No es ningún chollo ni ninguna ayuda extra. Lo que sí nos han dicho es que van a intentar arreglarlo en futuras ediciones.

En estos últimos meses estamos viendo un importante desembarco de proyectos de parques fotovoltaicos en la campiña jerezana. A día de hoy, que sepamos, son 25. ¿No son demasiados?

Sí, y es la Junta la que les está dando las licencias. Por eso, le decimos que tiene que hacer un mapa. Somos la ciudad con más terreno y le están dando todo tipo de licencias. Sí nos parece interesante un cambio que ha habido ahora en la normativa y es que ya no se van a aceptar proyectos si no cuentan con programas de desarrollo económico en la ciudad. Esas empresas tienen que hacer algo en la ciudad. Es cierto que van a dejar mucho dinero en impuestos a partir de 2023 y 2024, pero tienen que dejar algo más en la ciudad y no solo el dinero que se va a llevar de renta el propietario que ha alquilado su suelo durante bastante tiempo. Siempre hemos dicho que la energía renovable tiene que estar repartida entre toda Andalucía.

Sin embargo, su gobierno sí que respaldó hasta hace unos meses la llegada de estas inversiones. Los primeros proyectos fueron muy aplaudidos por su ejecutivo...

Sí, por supuesto. Los primeros proyectos fueron bastante aplaudidos y, de hecho, las empresas venían al Ayuntamiento a presentarnos sus propuestas. Ya, no. Hay proyectos que nos hemos enterado por los medios de comunicación.

El Ayuntamiento promovió convenios de empleo, pero han sido muy pocas las empresas que se han adherido...

Por eso me gusta que la normativa haya cambiado y que ahora se tenga que hacer un proyecto de desarrollo económico para la ciudad. Hasta ahora, solo podíamos pedirle a la empresa que contratara mano de obra de la ciudad.

Y ahora tenemos la controversia del parque eólico de El Barroso en la zona de viñedos de Macharnudo. ¿No hay manera de paralizar las obras o de no haberle concedido la licencia municipal?

Eso lo ha ganado la empresa. Fue un recurso que le presentó a la Junta y, tras estudiarlo, le dio viabilidad. Ese proyecto no es el concepto de viñedo que tiene este gobierno; y se lo dice alguien que está enamorada del viñedo.

Ahora han anunciado una modificación del PGOU para impedir futuros casos como El Barroso. ¿No llega tarde?

Es que la Junta ha cambiado la normativa. Son cuestiones de criterio. Ahora, la normativa dice que tienes que prohibirlo expresamente. Por ejemplo, ya no vale decir que no puede ir una casa, sino que tienes que decir que no puede ir una casa cuadrada y pintada de rojo. Hay que excluirlo de manera expresa.

Dejemos el campo y volvamos a la ciudad. En el centro hay promotores privados que están haciendo rehabilitaciones y el Ayuntamiento está acometiendo reurbanizaciones de calles. ¿Esa es la fórmula para repoblar el centro?

Yo siempre digo que el centro de Jerez nunca se debió despoblar, pero se da la circunstancia de que Jerez es una ciudad con una vivienda barata. Por eso, pensamos que al centro hay que darle esa comodidad que tienen otras zonas de jerez. Queremos aprovechar esa parte de los fondos europeos para fomentar no solo la rehabilitación sino también la creación de nuevas zonas públicas como parques o zonas deportivas. Están siendo importantes las rehabilitaciones y, si algo bueno ha traído la pandemia, es que hay nuevas promociones en el centro que van destinadas a personas que quieren tener en Jerez su segunda residencia para pasar largas temporadas. De hecho, queremos hacer una campaña para fomentar esas segundas residencias.

¿Hay demasiados apartamentos y viviendas turísticas en Jerez?

No los hay y así lo dicen los estudios. La pandemia también nos ha demostrado que hay que apostar por viviendas de alquiler. Así se puede facilitar el acceso tanto de los jóvenes como de esas personas mayores que se jubilan y buscan pasar en Jerez grandes temporadas. Por eso, los apartamentos turísticos que ahora se están haciendo no se conciben solo para utilizarlos una semana, sino que son edificios para alquiler año a año. Siguen siendo turísticos, pero son pisos que van a dar una habitabilidad.

Hace unos días se conoció que el Ayuntamiento recibirá una subvención de fondos europeos para actuaciones en el barrio de San Mateo. ¿Qué se va a hacer en él?

Nuestro concepto es revitalizar ese barrio mediante la regeneración buscando la comodidad de los vecinos con mejoras en la accesibilidad. Queremos también que se convierta en el punto neurálgico de nuestra historia del vino porque en ese entorno hay importantes bodegas. Queremos aunar lo nuevo y la tradición mediante la cultura. Y también contemplamos hacer un aparcamiento en el Taller de Fiestas. En definitiva, queremos poner en valor ese barrio. Y luego lo haremos con Santiago o San Miguel optando a nuevos fondos. Estamos convencidos de que esa inversión atraerá inversiones privadas.

El Ayuntamiento está a la espera de la resolución del Gobierno central para recibir fondos europeos para ejecutar inversiones pare crear una zona de bajas emisiones en intramuros. ¿Por qué el ejecutivo no ha sido más ambicioso y ha contemplado actuar sobre zonas del centro con una mayor densidad de tráfico como Corredera, Esteve, Honda, Cristina o Porvera?

Creo que ese proyecto se llama de bajas emisiones de manera errónea ya que debería llamarse de desarrollo sostenible porque no aborda eso. Sí tenemos otro proyecto que está redactando la Delegación de Movilidad y que incluye algunas zonas que menciona, así como algunos barrios. El proyecto de intramuros es cofinanciable y no podemos irnos a grandes cosas porque tenemos unas fechas que cumplir, un año exactamente, porque, de lo contrario, te lo quitan. Tenemos que ser muy realistas a la hora de hacer proyectos porque tenemos que saber qué vamos a cumplir y qué podemos cofinanciar. En ese proyecto, se valoran mucho las actuaciones que están muy avanzadas y desarrolladas, incluso que estuvieran en ejecución y, como queremos conseguir la subvención, hemos presentado la segunda fase de la reurbanización del entorno de San Juan de los Caballeros, que ya está adjudicada, o las mejoras de la plaza de Salvador Allende, de la que ya tenemos el proyecto. Si nos dan el dinero, el importe que nos íbamos a gastar ahí lo destinaremos a otras actuaciones.

Hablando de movilidad sostenible, el transporte público continúa arrastrando un problema endémico. Se lleva tiempo desde el gobierno municipal señalando que se está trabajando en una reestructuración del servicio. ¿En qué situación se encuentra este proyecto?

Estoy de acuerdo en su afirmación de que al transporte público hay que meterle una revolución importante. Pero no siempre es fácil cambiar las paradas de sitio. Es verdad que tenemos un estudio ya hecho que tenemos que abordar con Comujesa y con los trabajadores de los autobuses para saber cómo desarrollarlo con los medios que tenemos. El autobús en Jerez es bastante deficitario. Bien es cierto que tenemos una ciudad cómoda para desplazarse y que el autobús es usado mayormente por los usuarios que tienen más bonificaciones en los viajes. Por lo tanto, tenemos dos retos: el servicio tiene que ser más atractivo y debe tener un cierto beneficio para que se puedan implementar nuevas inversiones. Sigue siendo una de nuestras prioridades en 2022. Ha habido una subvención para nuevos autobuses, pero era inviable porque prácticamente tenías que poner un 60% del coste del autobús. Y esto lo podemos hacer únicamente con subvenciones realistas.

Por lo que apunta, en los próximos años el grueso de las inversiones municipales va a estar sustentado en los fondos europeos del Plan de Recuperación...

Es una oportunidad magnífica. Nosotros hemos podido hacer muchas cosas con los fondos Edusi. Tenemos un equipo y una oficina porque no solo hay que estudiar cada convocatoria y las prioridades, sino que conforme se vayan dando subvenciones van a tener que hacer seguimiento sobre su cumplimiento. Eso sí, ahora mismo estamos concurriendo a las convocatorias que está realizando el Gobierno central para los ayuntamientos. Estamos deseando conocer las que hará la Junta de Andalucía con estos fondos.

En cuanto a la gestión municipal, ¿en qué situación se encuentra la elaboración del presupuesto municipal de 2022? Su confección se paralizó por la sentencia que anuló la plusvalía, pero el Ministerio de Hacienda estableció rápidamente la solución...

Bueno, la solución no se ha dado. Al final, nos pueden faltar 10 millones de euros en el presupuesto. Sí puedo decir que el presupuesto está pintado y ahora hay que priorizar las inversiones. Y también tenemos que concretar con la Junta cómo quedan las transferencias a las entidades locales ya que nos quitan, unos cuatro millones. Ahora no es que la Junta le vaya a pagar cuatro millones a las ELA; lo que hace es que en lugar de transferir al ayuntamiento los cuatro millones para que luego se los demos a las ELA, ahora se lo da directamente. No sé en otros sitios, pero aquí no tienen problemas de pago porque hacemos transferencias puntualmente y, encima, le pagamos la deuda. Del presupuesto quedan esas dos salvedades.

¿Se ha sentado ya con algún grupo de la oposición para empezar a negociar?

Hoy (la entrevista se realizó el pasado martes) nos hemos sentado con un grupo. Pero para nosotros es básico saber con qué ingresos contamos. El gasto está más o menos claro porque el Ministerio de Hacienda nos limita tanto el capítulo uno, el de personal, como el dos, el de gastos en servicios.

Le pregunto finalmente por su reciente nombramiento como presidenta provincial del PSOE. ¿Esta designación va a suponer que empiece a mirar a otros sitios o va a seguir centrada en Jerez?

Mire, he estado 15 años en el Congreso de los Diputados y ahora llevo desde 2015 siendo alcaldesa de Jerez. Si usted se refiere a que si me voy a presentar como candidata a las próximas elecciones municipales, le digo que sí: me voy a presentar a las elecciones y voy a seguir siendo alcaldesa de Jerez.

Lo tiene claro...

Ni yo ni nadie ha dicho lo contrario. Sí puedo decirle que me han planteado muchas cosas a lo largo de esta legislatura y siempre he dicho que no.

¿Y seguirá diciendo que no?

Yo no voy a ser parlamentaria ni diputada mientras siga siendo alcaldesa de Jerez. Dejaré de ser alcaldesa de Jerez cuando considere que mi momento se ha terminado y que ya no puedo aportar más a la ciudad. Mi mayor gusto sería que, cuando yo me marche, siga gobernando el PSOE en Jerez. Me iré cuando se den las condiciones para que ese relevo se produzca y yo facilitaré todo lo posible a quien tenga que ocupar ese puesto.

Pero el supuesto que usted menciona se produciría después de 2023...

Sí, sí, sí... De momento, mi partido y yo hemos llegado al acuerdo que me presentaré a las elecciones de 2023.