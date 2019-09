Con estos cambios normativo, bastará con hacer entrega en la Delegación de Urbanismo la denominada declaración responsable para poder ejecutar una obra menor como para abrir un negocio, siempre y cuando no requiera de otro tipo de autorizaciones. El delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, explicó que el objetivo es “agilizar los procesos administrativos eliminando trabas al ciudadano que quiera abrir un negocio o realizar una obra de determinadas características”. “Se trata de dar una respuesta más inmediata a sus necesidades en esta materia”, añadió.

Durante este mes de agosto los dos textos normativos elaborados por la Delegación de Urbanismo han estado expuestos públicamente para la presentación de sugerencias y aportaciones por parte de particulares y colectivos. En el comunicado emitido por el Ayuntamiento no se aclaró si se han realizado añadidos o no en este trámite.

Las claves de las nuevas ordenanzas

Obras menores

Las licencias de obras que podrán concederse el mismo día que se soliciten serán aquellas actuaciones que no necesiten de proyecto técnico y siempre y cuando no alteren la configuración arquitectónica o se realicen cambios en los usos característicos del edificio. Se incluyen las reparaciones que no afecten a la estructura.

Apertura de negocios

Para poder abrir un negocio tendrá que estar destinada a una actividad incluida en la Ley 12/2012 y estar ubicadas en un local con una superficie útil inferior a 750 metros cuadrados. También se podrán acoger todas las solicitudes que no requieran autorización o informe sectorial preceptivo, aunque sí se otorgará si se acompaña de estos informes.

La declaración responsable

Mediante la presentación de la declaración responsable, el interesado manifiesta bajo su responsabilidad que la actuación cumple con los requisitos exigidos en las ordenanza y que dispone de la documentación exigida. Su presentación permite iniciar la obra haciéndose el control posteriormente.