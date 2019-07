Urbanismo dará la licencia de apertura de actividades de servicios el mismo día

Los emprendedores podrán obtener las licencias de apertura el mismo día que la soliciten, una vez que entre en vigor la modificación de la ordenanza que regula las autorizaciones municipales previas y declaraciones responsables. La nueva normativa se pondrá en funcionamiento, previsiblemente, sobre el mes de diciembre.

Así lo ha anunciado este miércoles el teniente de alcaldesa y delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, aclarando los requisitos necesarios para acogerse a estas licencias exprés. El objetivo, según el edil socialista, no es otro que “tener una normativa adaptada a las necesidades de los jerezanos, ser más eficaces, unificar criterios y que el plazo de respuesta sea inmediato”, puntualizando que “a partir de su aprobación por el pleno municipal, podremos dar la licencia de apertura en el mismo día”.

“Al igual que presentamos hace unos días la modificación de la ordenanza para la declaración responsable de obra menor hoy se ha publicado en la web municipal la consulta previa para iniciar el procedimiento de modificación para otorgar el mismo día, a través de la declaración responsable, la licencia de apertura", ha explicado Díaz.

Requisitos

Este tipo de medida, no obstante, no servirá para cualquier tipo de negocio. En concreto, según ha detallado el delegado de Urbanismo, estarán sujetas aquellas solicitudes incluidas en el anexo de la Ley 12/2012; las que tengan una superficie útil inferior a 750 metros cuadrados; aquellos espectáculos públicos y actividades recreativas contemplados en el decreto 155/2018; y todas las solicitudes que no requieran autorización o informe sectorial preceptivo, aunque sí se otorgará la licencia se se acompaña de dichos informes.

En esta línea, Díaz ha puesto algunos ejemplos para ilustrar la aplicación de la nueva normativa. Entre las actividades que recibirán la "licencia de manera inmediata" se encuentran todas las relacionadas con la industria de calzado y textil; el comercio de frutas y hortalizas, carnes, pastelerías, panadería, y, en definitiva, "todas las actividades de servicio que vengan recogidas en el citado anexo, que estarán incluidas en la declaración responsable de apertura".

Por todo ello, José Antonio Díaz ha recalcado que “desde el Ayuntamiento de Jerez estamos dando pasos importantes para ser más operativos. Con la modificación de estas dos ordenanzas, agilizaremos sustancialmente el otorgamiento de las mismas, dando soluciones a particulares y emprendedores”.

Aprobación definitiva a final de año

Respecto a los plazos para la puesta en marcha del nuevo reglamento, el delegado de Urbanismo ha explicado que, en primer lugar, estará en consulta pública durante quince días hábiles. La idea es poder llevar al pleno de septiembre las dos ordenanzas urbanísticas "para su aprobación inicial, esperando contar con todos los grupos políticos, dada la transcendencia económica que tiene para la ciudad y no se pongan de perfil como ya hemos visto que ha sucedido en asuntos relevantes”.

De este modo, se espera que pueda entrar en vigor sobre el mes de diciembre, tras su aprobación definitiva a final de año.