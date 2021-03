El Ayuntamiento dice que ha cumplido sobre los asesores: "Si el PP tiene alguna duda, que lea la sentencia o vuelva a ir al juzgado"

El gobierno municipal ha salido al paso de las acusaciones del Partido Popular, que sostiene que Mamen Sánchez incumple la sentencia judicial y mantiene a sus 11 asesores, asegurando que el Ayuntamiento ha cumplido una sentencia que es provisional y que "si el PP tiene alguna duda, que lea la sentencia o vuelva a ir al juzgado".

Así, "ante las mentiras continúas del PP sobre la sentencia provisional que anula el personal de confianza de los grupos Ciudadanos y Adelante", el gobierno municipal subraya que "el Ayuntamiento ha cumplido escrupulosamente la sentencia judicial provisional sobre los cargos de confianza que anula únicamente el asesor de Ciudadanos y el de Adelante Andalucía. Si el PP tiene alguna duda sobre el mismo, que lea la sentencia o vuelva a ir al juzgado".

En segundo lugar, desde el Consistorio se asegura que "en ningún caso la sentencia anula los cinco cargos de confianza del gobierno municipal ni los cinco cargos de confianza de los grupos políticos, por lo que se mantiene en la misma situación. ¿O es que acaso el PP ha prescindido de su cargo de confianza que tiene en su grupo municipal?".

"La sentencia es provisional", recuerda el gobierno municipal, "puesto que está recurrida en el TSJA, con lo que el PP podía haber esperado a ese momento para ver cuál es el resultado final de su demanda. Pero sin embargo, lo que ha hecho es pedir la ejecución de la sentencia provisional, por cierto un año más tarde y afectando esta decisión a los grupos municipales de Ciudadanos y de Adelante. ¿Si la sentencia hubiera afectado al asesor del grupo municipal popular, también hubiera pedido el Sr. Saldaña la ejecución de la sentencia? ¿O hubiera esperado a la decisión del TSJA? ¿Se hubiera quedado sin su asesor de prensa el Sr. Saldaña? El gobierno municipal cree que no".

Añade el Ayuntamiento que "la hipocresía del Sr. Saldaña roza la indecencia política. El Sr. Saldaña bien que ha cuidado no quedarse sin sueldo del Ayuntamiento mientras se resuelve la sentencia de si le corresponde o no el cargo de portavoz del PP, por el TSJA".

En este asunto, el gobierno municipal desvela que "en el recurso del TSJA el fiscal se ha adherido a la misma tesis que el Ayuntamiento, en la que señala que para que alguien sea portavoz de un grupo municipal tiene que presentar la firma de todos sus concejales, como dicen los informes jurídicos del Ayuntamiento y la ley. Así que de mantenerse esa tesis, el Sr. Saldaña dejaría de ser portavoz, puesto que no presentó la firma de todos los concejales, ya que uno de ellos no firmó. Si el TSJA dice que el Sr. Saldaña no es el portavoz del PP ¿Devolverá el dinero que ha cobrado? ¿Pedirá disculpas a la persona que podría tener todos los derechos como portavoz, el Sr. Montero?".