El Ayuntamiento detecta incumplimientos en las obras del parque eólico El Barroso, pero les resta importancia

Por un lado reconoce que se han detectado irregularidades en las obras del parque eólico El Barroso y, por otro, que no se han constado los hechos denunciados por el Consejo Regulador, que por otra parte tampoco precisa. El gobierno local se contradice en un comunicado en el que resta importancia a los incumplimientos observados en la ejecución del proyecto de energías renovables que promueve Capital Energy en pleno corazón del viñedo histórico del Marco de Jerez.

"En cumplimiento del compromiso de inspeccionar las obras del parque eólico El Barroso adquirido por la alcaldesa, Mamen Sánchez, con el presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, en el pleno del pasado mes de marzo, se hizo una primera visita al lugar donde se desarrolla esta actuación donde los técnicos de Urbanismo “no constataron los hechos denunciados por el Consejo Regulador", explica el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz.

La nota informativa, bastante difuso, tampoco detalla los hechos denunciados por el Consejo que "no han sido constatados", ya que cabe recordar que tanto el presidente de la institución del vino como la oposición denunciaron que los trabajos en líneas generales no se ajustan a la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento en base a un proyecto que falta a la verdad al asegurar que el parque se ubica "al borde" del viñedo protegido y no dentro del mismo, como es el caso.

Pese a negar la constatación de los hechos, el ejecutivo de Mamen Sánchez reconoce que los técnicos observaron modificaciones del proyecto tanto en "caminos interiores" como otras "menores" para las que carece de licencia municipal y para las que anuncia su "paralización cautelar" hasta que se ajusten a la legalidad, procediéndose incluso a la "apertura de expedientes sancionadores".

En el comunicado expone, literalmente, que en las inspecciones "sí se detectó la ejecución de varios caminos interiores que suponían una modificación en los accesos a los aerogeneradores respecto a lo contemplado en el proyecto original".

Según los afectados, los técnicos de Urbanismo pasan por alto que, al margen de los caminos interiores, se ha modificado entre otros el trazado de una carretera pública bajo titularidad de la Diputación de Cádiz, la que discurre entre Las Tablas y la carretera del Calvario, para ensancharla una decena de metros con nuevo hormigonado.

Y prosigue la nota municipal: "Tras realizar las oportunas comprobaciones en el citado proyecto, se obtuvieron las siguientes conclusiones: En primer lugar, para algunos de los caminos que se están ejecutando, el promotor de las obras ha solicitado la correspondiente autorización y cuenta con el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente. La citada licencia será concedida cuando termine el trámite en el que está inmersa".

"En segundo lugar -añade-, otras modificaciones menores y, en principio legalizables, tendrán que ser solicitadas por el promotor de la instalación".

Los afectados no tenían conocimiento del resultado de estas actuaciones pese a que el gobierno local detalla que el pasado 6 de abril, hace ya una semana, se realizó una segunda inspección en la que se notificó al promotor "la paralización de estas actuaciones puntuales hasta que obtengan la preceptiva licencia del Ayuntamiento, para lo cual, es necesaria la autorización previa de la Junta de Andalucía".

"Como consecuencia de estas inspecciones, se procederá a la apertura de los correspondientes expedientes disciplinarios", anuncia el comunicado, en el que el delegado de Urbanismo asegura que "estamos siendo inflexibles con todas aquellas obras que no se ajusten a los proyectos autorizados, sean del tipo que sean, llevando a cabo todos los trámites necesarios para que se cumpla la legalidad".