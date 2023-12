El Belén vuelve al Ayuntamiento de Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto a miembros del gobierno municipal, ha inaugurado este sábado el Belén instalado en el Ayuntamiento así como la decoración extraordinaria de Navidad y el alumbrado de la fachada municipal que ya puede ser disfrutada por los jerezanos y los miles de visitantes que la ciudad tiene en este periodo navideño. El acto ha contado con numeroso público que se ha congregado en la calle Consistorio.

El Belén ha sido realizado por la Asociación de Belenistas y bendecido por el párroco Luis López-Cuervo del Rosal. El acto ha contado con la asistencia de Fernando Calderón y Ana María Orellana, que encarnarán a los Reyes Melchor y Gaspar en la Cabalgata del 5 de enero, así como Manuel Salado, de la Asociación de Belenistas de Jerez, Eduardo Gómez Besser, vicepresidente de la Asociación de Reyes Magos, y María Zarzuela, Cartera Real.

La alcaldesa ha destacado que “el Ayuntamiento recupera una tradición que no se realizaba desde hace mucho tiempo. No tiene sentido que una ciudad que es belenista, que siente pasión por la Navidad, su Ayuntamiento no albergara la Casa del Niño Dios, así que este año volvemos a tener un Belén”.

Por su parte, Manuel Salado ha agradecido a la alcaldesa y su equipo de gobierno que el Belén “retorne a la casa de todos” y ha explicado que el Nacimiento que ya se puede contemplar en la entrada del Ayuntamiento ha sido realizado por el artista Pedro Otero con una escenografía de calles, con arcos, en un entorno neo mudéjar compuesto de ladrillo, terracota con figuras de otro artista, José Joaquín Pérez Jaime. Para la Asociación ha sido un honor volver a realizarlo”.

El Consistorio también luce desde este sábado un exorno acorde al periodo navideño, con el que se suma a la iluminación extraordinaria del centro de la ciudad, en un periodo festivo tan importante para Jerez. La alcaldesa ha agradecido a Fernando Calderón, autor del exorno “la magnífica decoración que ha hecho de la fachada del Ayuntamiento, quién mejor que un Rey Mago para decorar la fachada, el Rey Melchor ha sido el que ha decorado la estrella que nos lleva al Belén. Muchas gracias porque por primera vez el Consistorio tiene una magnífica iluminación y un magnífico decorado”.

Fernando Calderón también ha declarado que “para mí es una enorme satisfacción haber decorado la fachada de nuestro Ayuntamiento” y ha explicado que “los elementos decorativos elegidos tenían que estar acorde con el estilo arquitectónico de la fachada, que es barroca. En la parte de arriba hemos situado unos pabellones que en la antigua Roma eran símbolo de prosperidad, como el reloj es el que va a dar este año las campanadas en Canal Sur es símbolo de que los jerezanos vamos a tener un próspero año. Las bolas azules hacen referencia al color institucional de la ciudad y el color dorado que es símbolo de la Adoración que es lo que celebramos en Navidad. Todos los elementos están hechos con material natural".

La alcaldesa ha pedido también a la ciudadanía que el próximo 31 de diciembre estén presentes para dar las campanadas del Año Nuevo. “Es importante que como celebramos la Navidad, celebremos también la entrada del Año, espero que sea un año de inmensa felicidad para todos y un año grande para Jerez”.

El acto ha estado amenizado por el Coro Virgen de Belén de la Asociación de Belenistas y presentado por Juan Garrido.