CCOO pide al Ayuntamiento de Jerez "negociar las propuestas, no imponerlas"

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha valorado las últimas novedades en la mesa de negociación del convenio colectivo del personal laboral municipal, "valorando positivamente que, por fin, desde el Ayuntamiento, se hagan propuestas, pero ahora toca negociarlas, y no, como quiere la delegada, imponerlas. Para negociar hay que tener en cuenta todas las propuestas, tanto las del Ayuntamiento como las de la parte social".

En un comunicado de prensa, Comisiones explica que "aunque parezca mentira, el pasado martes la delegada sí asistió a la mesa. No sabemos si su presencia fue motivada por la presión de la convocatoria anunciada por la mayoría de la parte social de concentrarnos ante su inactividad, o por la proximidad de las elecciones municipales y sindicales".

Añade la nota de CCOO que "al comienzo de la reunión, Laura Álvarez presentó a la mesa una serie de medidas para desbloquear la situación, aceptando, por fin, lo que ha venido pidiendo reiteradamente CCOO, aunque nos parece inadmisible que el Ayuntamiento haya tardado casi un año para asumir su responsabilidad. Tras presentar su propuesta, por fin empezamos a negociar toda la parte social excepto CGT, que abandonó la reunión. Los sindicatos presentes en la negociación solicitamos continuar la misma por la tarde, pero la delegada, Laura Álvarez, se levantó de la mesa y ella misma manifestó que desde ese momento ya no había quórum para continuar. Y no sólo se ha levantado, es que hasta el momento no ha llegado convocatoria para la siguiente mesa, por lo que la semana que viene no tendremos la oportunidad de avanzar en la negociación".

Desde el sindicato se sigue insistiendo en que "no se puede discriminar a una parte de la plantilla. Y si bien nos parece un buen gesto que la delegada comunicara en la mesa que este año toda la plantilla municipal podrá disfrutar del viernes de Feria, ahora hay que hacer lo mismo con la negociación. En la MGNL hay que actuar igual que en la MGNF, donde se negoció el texto íntegro punto por punto, revisándolo todas las veces necesarias antes de someterlo a votación. No valen ahora las prisas cuando desde CCOO llevamos registrando peticiones desde octubre del año pasado pidiendo negociación y que se implantasen medidas para evitar la discriminación a la que ha sometido el gobierno de Mamen Sánchez a una parte de la plantilla municipal".

En CCOO y "tal como hemos manifestado en multitud de ocasiones, discrepamos cuando es necesario, pero al mismo tiempo siempre tenemos una actitud positiva y proactiva para negociar. De hecho, hemos asistido a todas las convocatorias de la MGNL defendiendo los intereses de todo el personal. Y que a nadie le quepa la menor duda que desde CCOO seguiremos en esta línea, proponiendo, negociando y acordando para que la totalidad de la plantilla municipal disfrute de las mismas condiciones laborales".