Ciudadanos quiere elegir en las "próximas semanas" a su candidato a la Alcaldía de Jerez

Ciudadanos no ha elegido, por el momento, a la persona que encabezará su candidatura a las elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo del año próximo. Su objetivo es nombrarlo en “próximas semanas”, según lo apuntado en la tarde noche de este martes por la presidenta nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en un encuentro con militantes celebrado en El Gallo Azul.

La formación naranja ya está dando a conocer a sus alcaldables para los comicios locales del año próximo. De hecho, el pasado fin de semana celebró en Sevilla un acto donde hizo público los nombres de 55 candidatos, entre ellos los de las ocho capitales de provincia andaluzas, así como de otras ciudades de gran población como El Puerto, Marbella o Fuengirola, entre otras.

Arrimadas justificó que aún no se haya elegido cabeza de cartel en Jerez en que el partido no tiene necesidad de “aprobar de golpe a todos los candidatos”. Eso sí, no se aventuró a dar una fecha concreta indicando limitándose a señalar que será una decisión que se dará a conocer en “próximas semanas”.

Eso sí, insistió en que Ciudadanos presentará una candidatura a la convocatoria electoral en la ciudad. “Habrá un proyecto para Jerez, un proyecto que hemos defendido durante ocho años y que es la única alternativa a PP y PSOE”, dijo. Acto seguido, afirmó: “Jerez es un gigante dormido que merece otro proyecto más moderno, más limpio, con sensibilidad social y con visión liberal en lo económico”. Arrimadas no aclaró si el partido optará por designar a un militante o bien buscará un perfil independiente. “Tenemos muy buenos perfiles en el partido y tendremos un buen candidato en Jerez”, dijo al respecto.

En las pasadas elecciones municipales de 2019, Ciudadanos obtuvo unos 11.800 votos, un 13,5% del total, unos resultados que le ha permitido tener durante este mandato no solo cuatro concejales sino también una representante en la Diputación Provincial. En esa convocatoria, y aunque las expectativas eran bastante más optimistas tras haber sido la fuerza más votada pocos meses antes en las autonómicas de 2018, se mejoraron los resultados respecto a la convocatoria de 2015, donde consiguió casi 8.000 papeletas y dos representantes en la corporación jerezana. En las dos elecciones municipales a las que se ha presentado la formación naranja, el candidato a la Alcaldía ha sido Carlos Pérez, actual secretario provincial del partido.

Sin embargo, el contexto de entonces no es el mismo que el de ahora ya que la formación ha vivido recientemente un duro varapalo tras perder la representación en el Parlamento andaluz en los comicios del pasado mes de junio. De hecho, en Jerez pasó pasó a ser la sexta fuerza en votos con 3.900 papeletas en esa convocatoria.

Arrimadas estuvo este martes en Jerez para asistir a un encuentro con militantes que forma parte del proceso de “refundación” que está realizando Ciudadanos y que ya encara su “recta final”, según lo apuntado por la presidenta de la formación. En este sentido, aseguró que "sigue habiendo proyecto liberal en España, sigue habiendo muchísima gente disputa a luchar por él".