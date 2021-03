Ciudadanos está dispuesto a llegar acuerdos con el PSOE de Mamen Sánchez. Ha habido contactos en estos días, pero el coordinador provincial de la formación naranja, Carlos Pérez, lo circunscribe únicamente a las modificaciones presupuestarias que el pleno tumbó hace poco más de una semana.

Ahora bien, reconoce que su partido estaría dispuesto a ir a más si se alcanza un acuerdo con los cambios puntuales en la previsión contable, ya sea para sacar el presupuesto adelante o, incluso, un pacto de gobierno. Pero afirma que aún es pronto para hablar de algo cerrado. Pérez lo resume en una palabra: “Despacito”.

El pasado mes de septiembre, Vd. asumió la dirección provincial de Ciudadanos. ¿Por qué decidió dar el paso?

Primero, por responsabilidad y porque supone un orgullo que una formación a la que estoy vinculado desde hace más de ocho años me llamara para asumir esa responsabilidad. Era una oferta que no podía rechazar porque suponía tomar las riendas del partido a nivel provincial en un momento muy complicado. Soy afiliado desde noviembre de 2013 y para mí es un orgullo dirigir este partido a nivel provincial para relanzarlo.

¿Quién le ofreció este puesto?

Me llaman desde la ejecutiva. En los estatutos viene determinado que los cargos de coordinación provincial los elige la ejecutiva. Yo recibí una llamada ofreciéndome esta posibilidad y no me lo pensé. Ya conocía el trabajo de la ejecutiva provincial porque fui secretario de acción institucional y había trabajado con muchos concejales que salieron en 2015 y 2019. Sentí el apoyo de muchas agrupaciones y estoy encantado.

¿Cómo se encontró el partido? Ciudadanos está pasando por un momento bastante complicado...

Ahora estamos en un momento complicado, es cierto. Hemos tenido, por un lado, unos resultados electorales malos y también un vacío orgánico que hubo durante algunos meses. Pero el proyecto político está muy vivo e inalterable; somos un proyecto moderado, liberal, centrista, europeísta... es un proyecto muy valioso no solo para la provincia de Cádiz o para España sino también para Europa. No hay que olvidar que las coaliciones electorales entre liberales y socialdemócratas son las más deseadas en Europa. Queremos relanzar ese proyecto de la mano de nuestras bases y de todos los cargos que tenemos a nivel institucional.

¿En qué cree que falló Ciudadanos para llegar a la situación actual?

El elector de Ciudadanos es pragmático y nada ideologizado. Cuando tuvimos un capital político de 57 diputados en abril de 2019, no supimos darle uso. Fue ese el gran error. A pesar de que Albert Rivera lo clavó en su discurso cuando habló de la “banda de Sánchez”, creo personalmente que el día después debería haber puesto sobre la mesa esos 57 diputados para formar un gobierno con 180 diputados de socialdemócratas y liberales. Nuestro electorado vio que ese capital político se desaprovechó y vino el desastre.

¿Cree que le penalizó el acercamiento a la derecha?

No fue un acercamiento a la derecha sino que creo que ese frente ‘antisánchez’ que se hizo nos llevó a tener los mejores resultados de nuestra historia. Creo que eso fue positivo. Pero luego se cometió el error de no saber usar ese capital político. Hemos tomado muy buena nota de lo ocurrido y hemos aprendido que un partido como Ciudadanos tiene que darle uso a su capital político, tenga el que tenga, para hacer política útil de cara a los ciudadanos.

Aprovecho que alude a ese capital político. En Jerez cuentan con un capital de cuatro concejales, Vd. entre ellos. ¿Qué actitud va a tomar su partido frente al gobierno del PSOE a partir de ahora, una vez que el gobierno ha perdido el apoyo de Adelante Jerez?

En Jerez, la izquierda está rota y la derecha está ‘missing’. ¿Qué es lo que queda? Queda Ciudadanos y ya lo hemos dicho. Siempre hemos tendido nuestra mano. Quiero recalcar una cosa: desde mayo de 2019 tenemos los mismos concejales que ahora, cuatro. Al principio del mandato, le tendimos la mano a Mamen Sánchez para que contara con nuestros concejales para llevar a cabo un proyecto socialdemócrata y liberal. Sin embargo, la alcaldesa eligió las opciones populistas que tenía a su izquierda. Ya entonces lo avisamos, era un error desaprovechar el capital político de Ciudadanos y el tiempo nos ha dado la razón. Cuando uno se une a una amalgama de partidos de izquierdas (comunistas, anticapitalistas, revolucionarios, etc) pasa lo que pasa. ¿Y quién lo paga? La ciudad de Jerez. Pero, dicho esto, queda un centro moderado que es Ciudadanos que está a disposición del gobierno de Mamen Sánchez para, primero, sacar los asuntos más importantes que tenemos, como puedan ser las modificaciones presupuestarias que se llevaron a pleno el otro día. Pero también queremos saber qué propuestas tienen para el largo plazo. ¿Qué proyecto de ciudad quiere? Porque estamos viendo ciudades como Málaga que permanentemente reciben inversiones; en cambio, Jerez las sigue perdiendo. Si lo vemos interesante, estamos dispuestos a hablar de un presupuesto post-covid porque los que se han estado haciendo hasta ahora en Jerez no tienen nada que ver con lo que necesita ahora la ciudad. Tenemos un problema sanitario, económico y social muy importante. Nosotros tendemos la mano; vamos a analizar esas modificaciones presupuestarias; vamos a ver el proyecto de presupuestos y estaremos donde hemos estado siempre, en la política útil. Vi con mucha preocupación lo que ocurrió en el último pleno donde la izquierda se peleaba y la derecha se frotaba las manos; y todo eso en la quinta ciudad de Andalucía. No vamos a permitir que siga este bloqueo y desde ya estamos trabajando con el gobierno para sacar algunos proyectos adelante; eso sí, nunca dando un cheque un blanco. Somos una formación muy rigurosa y seria y no queremos hacer juegos de niños.

Habla de colaboración y de diálogo; sin embargo, en ese pleno votaron en contra del grueso de las modificaciones presupuestarias...

Votamos en contra por las formas y lo dijimos en el pleno. Esa forma de presentarlo, sabiendo que no iba a salir adelante, lanzaba una mala imagen hacia fuera. Queremos que se nos explique, queremos tiempo para estudiar las propuestas y queremos ser partícipes en su elaboración, pero ninguna de estas condiciones se cumplió en ese pleno. Aquello fue muy triste, sobre todo, por la imagen que se dio al exterior de imagen de incertidumbre política. Y cuando hay incertidumbre, las empresas que quieren venir a Jerez no acaban viniendo. Lo que queremos es que el PSOE se siente con nosotros y nos expliqué qué temas se van a llevar a pleno. Y nosotros votaremos en consecuencia, sobre todo cuando hay una izquierda que ya ha dicho que no va a aportar y se ha instalado en la guerra.

¿Han tenido en estos días algún tipo de contacto con el gobierno municipal? ¿Le han hecho algún tipo de ofrecimiento?

Hemos tenido contactos para estudiar las modificaciones presupuestarias. Más allá de estas cosas no ha habido ningún movimiento más. Sí le digo que no vamos a escondernos. Si hay una situación de bloqueo, salimos a la primera línea para mostrar que somos una formación que queremos sacar las cosas adelante. Lo que pasa es que este tipo de cosas no se sacan de un día para otro y, sobre todo, con un gobierno como el de Mamen Sánchez que durante seis años ha ignorado a Ciudadanos; ahora no puede pretender que le saquemos todo adelante. Lo siento, pero no. Esto hay que estudiarlo detenidamente; queremos estudiar un proyecto de largo plazo de ciudad y dejarnos de esta política que mira solo a las siguientes elecciones.

Si llegan a un acuerdo sobre las modificaciones presupuestarias, ¿estarían dispuestos a alcanzar algún tipo de acuerdo más amplio?

Nosotros, además de serios y rigurosos, somos muy valientes. De hecho, en Cádiz ya lo estamos haciendo. Compartimos gobierno en San Fernando y Sanlúcar con el PSOE y en Benaocaz, El Puerto y Algeciras con el PP. No tenemos miedo a la gestión ni a gobernar, pero ahora mismo no estamos en eso. Un gobierno de coalición no se conforma de un día para otro; y sobre todo después de haber estado seis años ninguneados por el gobierno de Mamen Sánchez. Estamos dispuesto a estudiarlo todo porque Jerez se merece todo.

¿Ha habido algún tipo de ofrecimiento para acceder al gobierno?

Ofrecimientos no ha habido ni por parte de ellos ni por la nuestra. Yo entiendo la política como que esto no puede venir de un día para otro; eso tiene que venir de un proceso. Primero, vamos a ver si en los presupuestos post-covid hay puntos de acuerdo y si, a partir de ahí, se puede hablar de algo más. Ahora mismo no hay nada entre ambas partes.

¿Tiene la sensación de que el PSOE le mira con otros ojos?

Sí, aunque entendemos que eso forma parte del juego de la política. Pero quiero recalcar que, si el PSOE hubiera tenido un concepto de ciudad de futuro, en mayo de 2019 nos hubiera hecho algún tipo de oferta. Ahora nos mira de otra forma porque le ha visto las orejas al lobo. Ha visto que a mitad de mandato no salen los proyectos porque los acuerdos estaban hipotecados a multitud de formaciones. Y nos mira ahora con otros ojos porque saben que somos una formación útil, que mira por Jerez y porque sale la aritmética política. Si nos ofrecen cosas interesantes para el futuro de Jerez, nosotros estamos dispuestos a valorarlo todo, pero desde la óptica de la tranquilidad y la sensatez. Y, despacito, que es como mejor salen los experimentos políticos.

¿Qué tiene que tener ese presupuesto post-covid para que cuente con el sí de Ciudadanos?

En primer lugar, un presupuesto tiene que salir con una mayoría estable y que dé una imagen al exterior de certidumbre. En segundo lugar, no puede tener subidas de impuestos. También debe haber ayudas a los autónomos, a los comerciantes, al tejido productivo de la ciudad, en definitiva. No podemos seguir dependiendo de un Gobierno central que sigue desaparecido. Tiene que haber una intención clara de apoyo a las pymes y empresas. Y tiene que tener una apuesta definitiva por lo social. Desafortunadamente, mucha gente en Jerez se va a quedar en paro y sin ingresos. Un ayuntamiento como administración más cercana tiene que estar al lado de esas personas que lo pasan mal.

¿Puede distorsionar la relación con el PSOE que su grupo vaya a perder un asesor?

Eso es un tema secundario para nosotros. Independientemente de lo que tengamos o no, nuestros medios los volcamos en la ciudad de Jerez. No tenemos ningún problema por este tema en nuestra hipotética relación con el Partido Socialista. Eso no va a condicionar que mañana nos sentemos y elaboremos un presupuesto de cara a futuro.

Este gobierno se ha caracterizado por mantener una confrontación continua con la Junta de Andalucía, administración en la que gobierna Ciudadanos. ¿Puede ser esto otro elemento distorsionador?

Son ámbitos competenciales distintos y podemos entender que esto forma parte del juego de la política. Siendo objetivos, el Gobierno del cambio en la Junta está haciendo un trabajo impecable. La Junta está apostando por Jerez; ahí está la inversión en la residencia de mayores de La Granja, el proyecto de centro de salud de Díez Mérito, el nuevo instituto de La Granja, la apuesta que se hace por el Circuito, el Museo del Flamenco …, es decir, la Junta está invirtiendo en Jerez. Creemos que, objetivamente, el gobierno de Ciudadanos en Andalucía está haciendo un buen trabajo. ¿Sería esto un problema en un hipotético acuerdo de presupuestos?. En absoluto. Una institución es la Junta de Andalucía y en Jerez hace falta un gobierno fuerte que colabore con otras administraciones. Si hay que pedirle a la Junta algún tipo de apoyo, nosotros somos los primeros.

¿Cree realmente que están rotas las relaciones entre el PSOE y Adelante Jerez?

Sí, creo que está rota, no solamente porque esté rota con el PSOE sino que la propia izquierda está rota. Es un doble punto de ruptura. Es muy complicado que eso se arregle. Y si se arregla, creemos que ese proyecto donde el PSOE se une a los populistas es un proyecto caducado. Eso tuvo su momento, con muy poco éxito, y los jerezanos no han valorado esas relaciones puntuales con Ganemos o con Izquierda Unida. Ha llegado el momento de ser serio, de que tenga un gobierno estable. No sería positivo que Jerez siga mirando a su izquierda cuando puede mirar a Ciudadanos. Y nos sentaremos para sacar los proyectos más importantes para Jerez.

Pero, ¿cree que el electorado valora la política útil si no se está en el gobierno?

Eso lo hemos aprendido con el tiempo. Ciudadanos ya tiene una experiencia y una estructura detrás que avala nuestra gestión en distintas instituciones. No tenemos miedo a gobernar, pero estas cosas hay que hablarlas poco a poco. Primero hay que hablar de proyecto de ciudad y que sea un proyecto que perdure en el tiempo.

Pero, ¿de qué tipo de acuerdo estaríamos hablando? ¿De gobierno? ¿De gobernabilidad?

Como le he dicho, venimos de una etapa en la que se ha ninguneado a Ciudadanos donde el único apoyo que hubo fue al presupuesto de 2016 y que no se cumplió ni en un 10%. Y ahora vamos a un horizonte en el que primero vamos a estudiar ese presupuesto post-covid y cómo ejecutarlo.

El próximo presupuesto es, por tanto, la piedra angular...

Es que empezar un año haciendo modificaciones presupuestarias no tiene mucho sentido. Tiene más sentido hablar de un presupuesto que es la herramienta principal que tiene un ayuntamiento. Y luego hay que lanzar una imagen de estabilidad para los inversores. Pero si tenemos un gobierno débil que permanente mira a la izquierda, los inversores se van a otras ciudades.