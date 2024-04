Más de 900 dibujos participan en el Certamen del Padre Igualitario y Hombres Cuidadores en Jerez

La teniente de alcaldesa Susana Sánchez ha felicitado personalmente a niños y niñas ganadores del XXII Certamen de Dibujo del Padre Igualitario y Hombres Cuidadores, animándolos a seguir reflexionando sobre la corresponsabilidad y el reparto de los cuidados entre los miembros de la familia. El Ayuntamiento ha celebrado en la Ciudad de la Infancia la gala de entrega de premios de este concurso, en una tarde en la que las familias han disfrutado con actividades de animación, en un espacio de convivencia en el que los más pequeños han sido protagonistas.

Susana Sánchez ha agradecido la gran participación de dibujos que ha tenido este año el certamen, que sigue creciendo año tras año, y que en esta ocasión ha superado las 900 obras presentadas, por parte de un total de once centros educativos (Andrés de Ribera, Arana Beato, Ciudad de Jerez, El Retiro, Guadaluz, Colegio de Sordos, Nuestra Señora de la Merced, El Membrillar, La Arboleda, Pablo Picasso y La Unión). La teniente de alcaldesa ha destacado la colaboración e implicación del profesorado, tanto en esta como en todas las actividades dirigidas a la difusión de valores. La campaña tiene como principal línea de actuación el desarrollo del Certamen de Dibujo Día del Padre Igualitario y Hombres Cuidadores, dirigido a escolares de Centros de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. El Jurado ha valorado tanto la originalidad, como la calidad pictórica y mensaje igualitario de los dibujos.

La Campaña del Padre Igualitario y Hombres Cuidadores es una iniciativa pionera que se puso en marcha en Jerez hace ya veintidós años y ha tenido lemas dirigidos a la reflexión y sensibilización tan diversos como 'Mi papá me cuida'; 'Mi papá me mima'; o 'Mi papá hace las tareas domésticas', hasta este año 2024, con el título ‘Mi papá me comprende’.