Cita con la donación de sangre este Miércoles Santo en Jerez

Este miércoles 27 de marzo, Miércoles Santo y uno de las jornadas grandes de la Semana Santa de Jerez, hay prevista una colecta de sangre en el edificio Jerez 2002.

Las instalaciones, ubicadas en el Complejo Deportivo de Chapín de Jerez de la Frontera abrirá la tarde de este miércoles de 17:30 horas a 21:30 horas en la avenida Rafa Verdú s/n para la donación de sangre en el marco de la campaña de 'Abre tu corazón. Salva vidas'.

También se puede donar sangre en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de la provincia, con sede en el Hospital Universitario de Jerez en horario laboral: lunes, miércoles y viernes de 9 a 14.30 horas. Los martes y jueves se puede ir de 9 a 14.30 y de 15 a 21 horas.

¿Por qué es importante donar sangre?

La sangre humana es un producto indispensable, que, a pesar de los enormes avances tecnológicos, no puede fabricarse en laboratorio. Solo puede conseguirse mediante la donación y por tanto constituye un acto generoso de ciudadanía para resolver un problema público. En definitiva, es un deber social de todas las personas. Por esto, la donación es un acto capital de suma importancia social y sanitaria: "el motor que la impulsa es pura y simplemente la solidaridad y su única barrera, la libertad del individuo".

La donación es un acto voluntario, altruista y anónimo, legalmente establecido. La donación de sangre es un rasgo fundamental que nos diferencia con otras organizaciones sanitarias; dependemos de personas que libre y generosamente vienen a ofrecernos un favor y no para requerir un servicio, personas que en este particular anteponen sus deberes a sus derechos, basados en el principio de altruismo de la donación voluntaria y no remunerada.

¿Qué requisitos hay que reunir para poder donar sangre?

Sólo es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

Previo a la donación, se le pedirán los datos personales de manera que su identificación sea precisa e inequívoca, además para que permita establecer contacto con usted; de esta forma, le solicitamos que venga con su DNI o documento acreditativo.

También se recomienda la lectura de la denominada "Hoja de Autoexclusión", hoja informativa que contiene las enfermedades que son aptas o no aptas para la donación y las dudas que se puedan plantear para su consulta al personal sanitario. Una vez rellenada la ficha de donación el donante firmará un consentimiento informado