En la mañana de este martes está prevista la primera reunión entre representantes del PSOE y de Ciudadanos para. En el encuentro, la alcaldesa, Mamen Sánchez, comunicará su intención de presentarse a la investidura en el pleno de constitución de la nueva corporación municipal fijado para el próximo sábado. Mientras, la formación naranja comunicará su posicionamiento.

Esta será su primera reunión entre ambas formaciones tras conocerse los resultados electorales del pasado 26 de mayo. El PSOE tiene en Ciudadanos una alternativa para conseguir la investidura en la primera votación en el pleno del próximo sábado. Ahora bien la formación naranja ha pasado de negarse en rotundo a cualquier tipo de acuerdo con los socialistas —una negativa fijada por la ejecutiva nacional— a dejar abierta la posibilidad a algún tipo de acuerdo.

No en vano, en la mañana de ayer hubo una reunión a nivel andaluz entre dirigentes del PSOE y de Ciudadanos. A la salida la secretaria de organización, Mar Hormigo, dijo que, aunque su “socio prioritario” es el PP, no descartó participar en alguna mayoría estable con el PSOE en aquellas ciudades donde puedan sumar y no lo hagan con los populares, como es el caso de Jerez.