El gobierno local ha anunciado este mediodía que va a recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 que anula el nombramiento de los asesores extra que el PSOE concedió sólo a los grupos municipales de Ciudadanos y Adelante Jerez el pasado mes de julio.

Hay que recordar que en el tribunal ha dado la razón al PP y estima “en su integridad” el recurso contencioso-administrativo para la protección de los derechos fundamentales interpuesto por los populares contra el acuerdo de junta de gobierno local. No obstante, no afecta al resto de nombramientos de asesores de la Corporación.

Tras conocer la sentencia, también se ha pronunciado Ciudadanos, uno de los grupos afectados por la decisión del gobierno local. Así, su portavoz Manuel Méndez ha dejado claro que "Ciudadanos siempre estará al lado de la Ley y de la interpretación que de ella hagan los magistrados". Por ello, ante el fallo dictado en el día de ayer sobre los asesores de los grupos municipales del Ayuntamiento de Jerez "nuestra formación política siempre estará al lado de lo que marquen sus señorías y tomará las decisiones para estar conforme a nuestro ordenamiento jurídico".

No obstante, Méndez ha hecho hincapié en que "la posibilidad de contar con nuevos asesores en los grupos municipales fue realizada a través de junta de gobierno local y no a través de ningún pleno ordinario ni extraordinario". Por ello, asegura que Ciudadanos "desconoce los motivos por los que el PP no tiene la posibilidad de contar con esa figura en su organigrama".