Colombo adelanta que se reunirá con la Plataforma A-2003

La Plataforma A-2003 aseguró recientemente que ha solicitado una reunión con la delegada provincial de Fomento, Mercedes Colombo, para abordar diversos asuntos relativos a la obra de la carretera que une Jerez con La Barca.

A pesar de ello, Colombo aseguró este martes en declaraciones a Diario de Jerez que no tenía constancia de dicha petición aún. “¿Cómo no me voy a querer reunir con ellos si esa obra es de las cosas mejores que estamos ejecutando ahora mismo?”, dijo la delegada.

En este sentido, ha mostrado su disposición a mantener un encuentro con los representantes de la Plataforma que preside Inmaculada Vega. Respecto a la finalización del carril bici en el tramo ya concluido y sobre el arreglo de las deficiencias aún pendientes en la vía, la delegada ha dejado claro que “cuando yo me siente con ellos y me planteen lo que piensan, trabajaremos para intentar mejorarlo”.