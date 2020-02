Concentraciones para pedir el mantenimiento del adoquinado del centro histórico

La asociación de vecinos del centro histórico, que ya ha mostrado su oposición al proyecto municipal de eliminación del adoquinado en diversas zonas del centro, ha decidido visibilizar ese desacuerdo convocando concentraciones semanales en la plaza Vargas, que se llevarán a cabo a las doce del mediodía desde el próximo 15 de febrero bajo el lema 'Por la conservación del pavimento histórico en Jerez de la Frontera'.

La asociación opina que el pavimento de una ciudad como Jerez "es parte de su identidad; el adoquinado es un patrimonio que caracteriza el casco antiguo y no vemos razones para que desaparezca, todo lo contrario, debería ser puesto en valor como un elemento exclusivo y característico de nuestra ciudad". Lamenta también que los proyectos se hayan previsto sin contar con la opinión "ni con la presencia de esta asociación de vecinos, única hoy día con capacidad representativa en la zona intramuros de nuestra ciudad".

Algunos de los argumentos que desde el Ayuntamiento se han dado para esta actuación no convencen a la asociación, entre ellos que la intervención tenga como fin convertir en peatonal este entorno, producir una menor contaminación acústica al paso de los vehículos, razones de carácter económico e, incluso, de mayor comodidad del piso.

Los representantes vecinales del centro histórico mantienen que la peatonalización no está reñida con el adoquín. "Casi se puede decir todo lo contrario: la mayoría de las ciudades con solera están orgullosas de mantener un pavimento que históricamente han compartido sus vecinos. El adoquín no produce más ruido que otro tipo de superficies sino que contribuye a neutralizarlo. Obviamente, si no hay un mantenimiento correcto de esta clase de piso, sí que se producen molestias tanto para los vehículos como para los peatones. No se puede tolerar que cada vez que hay algún desperfecto se parchee con una torta de alquitrán, pero si se cuida para que esté en perfectas condiciones, no".

También asegura que, a pesar de todo, este mantenimiento supondría un coste mucho menor a la inversión que se tiene proyectada. "En la calle Letrados tenemos el mejor ejemplo de cómo una plataforma única adoquinada puede estar en perfectas condiciones, calle en la que, por cierto, también se proyecta la instalación de losas de granito".

La asociación, que mantendrá esta semana una reunión con el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, solicitada precisamente para abordar el proyecto en plaza Vargas, confía en que el Ayuntamiento "recapacite y que no acabe enterrando algo tan característico de Jerez como es el adoquinado de la plaza Vargas, único en el casco histórico, del siglo XIX y en perfecto estado y de la plaza Esteve". Por ello solicita también que en la medida de sus posibilidades la delegación de Cultura de la Junta intervenga "para que semejante despropósito no se produzca".