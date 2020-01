La asociación del centro histórico, en desacuerdo con las obras de plaza Vargas

La asociación de vecinos del centro histórico ha mostrado su desacuerdo con las obras que el Ayuntamiento tiene previsto acometer en la plaza Vargas, y que consistirán en dotar a este espacio y calles del entorno de una ‘plataforma única’ de granito. La asociación ya ha solicitado una reunión con el teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, con el fin de expresarle su preocupación por las actuaciones que se van a realizar.

La presidenta de la asociación, Tamara Jiménez, señala que "no entendemos por qué se hace esta obra, por qué se quiere hacer peatonal una plaza que ya lo es per se. La entrada a esta plaza sólo es para vehículos de residentes y para la carga y descarga de la hostelería".

Desde el punto de vista de la asociación, la obra no se necesita. "El adoquinado de plaza Vargas, además de encontrarse en muy buen estado, creo que es la zona donde mejor conservado está, es un adoquín con un tamaño muy singular, que no se encuentra en ningún otro lugar del centro histórico. Por eso no entendemos muy bien lo de la plataforma única".

Jiménez afirma que la asociación vecinal teme que con la 'plataforma única' "el espacio peatonal al fin y al cabo se privatice en beneficio de los establecimientos hosteleros, para darles la posibilidad de que puedan tener veladores y terrazas". En este sentido, insiste en que es "un tema que nos preocupa. Además es una zona acústicamente saturada, que ya tiene un problema y veladores y terrazas no mejorarían la situación acústica de la plaza. De hecho, hace un par de años la asociación Asunico convocó una reunión con el Ayuntamiento y los vecinos de plaza Vargas, y se recogieron firmas en contra de la plataforma única".

En su opinión, existen zonas en el centro más degradadas y a las que les hace más falta esa inversión para mejorar.

El Ayuntamiento quiere comenzar en abril estas obras que ya han sido adjudicadas a la empresa ‘Gaditana de Asfaltos SA’, por un importe de 133.913 euros. El gobierno local enmarca estas actuaciones dentro del Plan de Movilidad del Centro Histórico, "cuyo objetivo es promover la accesibilidad y la movilidad peatonal en esta zona del centro".

Los trabajos se iniciarán después de la Semana Santa con una duración de cuatro meses. Según explicó en su día el Ayuntamiento, se actuará sobre una superficie de 1.500 metros cuadrados y un trazado de 160 metros de longitud. La ‘plataforma única’ de granito en el pavimento tiene como fin, según el gobierno municipal, “facilitar la accesibilidad universal” y argumenta que actualmente los accesos son estrechos y presentan irregularidades y tramos deteriorados.