Conferencia de María San Gil esta tarde en el Obispado de Jerez

María San Gil, vicepresidenta de la Fundación Villacisneros y ex presidenta del PP en el País Vasco, impartirá este martes 14 de diciembre la conferencia 'El reto del compromiso en la vida pública' en el Salón San Juan Pablo II del Obispado de Jerez a las 20:00 horas dentro del ciclo de conferencias del centro de Jerez de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).

La Fundación Villacisneros defiende "el estado de derecho, la unidad de España y el orgullo de ser español, promovemos los principios y valores del humanismo cristiano, difundimos la verdadera historia de nuestra nación y luchamos por la dignidad de las víctimas del terrorismo, que representan lo mejor de nuestra sociedad", para lo que pretenden "ser un actor social relevante en la defensa activa de los valores del humanismo cristiano, de la unidad y de la historia de España y de la dignidad de las víctimas del terrorismo frente a la amenaza de quienes quieren destruir nuestra nación, difundir un relato falso de nuestra historia y legitimar los nacionalismos".

María San Gil, licenciada en Filología Bíblica Trilingüe por la Universidad Pontificia de Salamanca, fue presidenta del Partido Popular del País Vasco desde 2004 hasta 2008. Actualmente se dedica a la labor docente universitaria en tema de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación al ser experta en el área de dirección de personas.

María San Gil ha colaborado anteriormente con la Asociación Católica de Propagandistas y recientemente intervino en el Congreso Católicos y Vida Pública que organiza la ACdP y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, donde trazó su visión de la España actual: "Tenemos un Gobierno, un Frente Popular sin límites que quiere, con su agenda progresista, transformar completamente la sociedad en la que vivimos para conseguir sus intereses", dejando patente su disconformidad con la forma de manejarse del PSOE actual, "un partido que ha sufrido una metamorfosis total y no le importa apoyarse en el nacionalismo más radical como el de Bildu y Esquerra Republicana".

La ex política de San Sebastián apeló al "deber moral de alzar la voz; no debemos quedarnos en la corrección política. Tenemos los principios y las convicciones, pero nos falta poner la rebeldía y el valor" para hacer frente a los que "están destruyendo nuestros pilares de la cultura cristiana", ante los que "no debemos quedar impasibles", subrayando que "es el momento de que nos comprometamos todos en la defensa de nuestros fundamentos cristianos".