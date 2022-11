El Consejo Local de las Mujeres convoca a toda la ciudadanía a sumarse a la manifestación del 25 de noviembre en Jerez

Jerez volverá a conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, con una gran manifestación ciudadana que partirá a las 18:00 horas de la calle Consistorio. Esta convocatoria, organizada por el Consejo Local de las Mujeres, en coordinación con el Ayuntamiento, comenzará con la colocación de la pancarta ‘Contra las Violencias Machistas’ en la fachada del Ayuntamiento, a las 17:45 horas, como compromiso de adhesión a la Primera Manifestación Estatal contra las Violencias Machistas.

La delegada de Igualdad y Diversidad, Ana Hérica Ramos, junto a la vicepresidenta ciudadana del Consejo Local de las Mujeres, Coral García Gago, y la secretaria de este órgano, Carmen Ortega, han animado a toda la ciudadanía a sumarse a la manifestación, visibilizando el compromiso de la ciudad a favor de la construcción de una sociedad libre de violencias machistas.

Ana Hérica Ramos ha destacado que “para mí es ilusionante el trabajo que desarrollamos desde la Delegación de Igualdad y Diversidad y desde el Consejo Local de las Mujeres para erradicar la violencia machista a lo largo de todo el año, pero en este mes de noviembre visibilizándolo de una forma especial. Y un año más queremos presentar esta manifestación del 25 de noviembre, que estará liderada por nuestro Consejo Local”, destacando que “es una gran oportunidad de unir a toda la sociedad jerezana en en torno a un gran objetivo, que es luchar contra las violencias machistas”.

La vicepresidenta ciudadana del Consejo Local de las Mujeres, Coral García Gago, ha destacado que “para mí es un orgullo pertenecer a este Consejo, porque está muy vivo y porque tiene muchas ganas de trabajar. Es un órgano de asesoramiento en políticas de igualdad y de empoderamiento, y vela por la igualdad de hombres y mujeres”.

García Gago ha recordado que “somos conocedoras e impulsoras de todas las políticas de igualdad del Ayuntamiento. Contamos con 16 vocalías pero somos 32 mujeres, sumando representantes y suplentes, que generamos diferentes comisiones de trabajo a lo largo del año porque intentamos que todo sea participativo”.

En esta campaña del 25 de noviembre, el Consejo Local de las Mujeres ha impulsado un año más el acto de colocación de la camiseta morada al Minotauro, el pasado día 3. Este viernes 18, el Consejo Local ha protagonizado una jornada de sensibilización en el Campus.

Con respecto a la manifestación de este viernes 25 de noviembre, con el lema ‘Que la inyección del machismo no nos detenga’, Coral García Gago ha destacado que “hemos escogido este lema por esta nueva forma de violencia machista que es la sumisión química, por el temor cuando salimos a disfrutar de nuestro tiempo de ocio, por el miedo presente en nosotras y en nuestras familias, y no podemos dejar que esto siga sucediendo, y que el miedo nos detenga. No vamos a volver al ámbito privado”.

La vicepresidenta del Consejo Local reivindica que “tenemos que detener esta nueva forma de machismo, vivimos en una sociedad en la que la violencia machista tiene que ser denunciada a nivel social, y político”.

La manifestación contra la Violencia de Género recorrerá las calles de Jerez este viernes 25 de noviembre. El recorrido partirá desde la calle Consistorio y continuará por Plaza del Arenal, Corredera, Porvenir, Madre de Dios y Minotauro, para regresar por Medina, Honda, Rotonda de los Casinos, Larga y Plaza del Banco.

El templete de la plaza del Banco será escenario de la lectura de un Manifiesto, a cargo de dos vocales del Consejo Local de las Mujeres. Tras la lectura del manifiesto, todas las personas participantes tendrá la oportunidad de participar en un acto simbólico sorpresa, en el que se visibilizará ese afán de la sociedad de unir compromiso y sororidad para erradicar las violencias machistas.