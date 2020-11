Izquierda Unida denuncia que el Ayuntamiento de Jerez "ha abandonado por completo a la comunidad sorda" durante el estado de alarma y la pandemia, teniéndose constancia que desde el Consistorio "no se han dignado ni una sola vez a dirigirse a la comunidad sorda, a través de Apesorje, durante la pandemia para interesarse sobre qué tipos de necesidades y de dificultades podían tener en momentos tan excepcionales como los de los últimos meses", explica Raúl Ruiz-Berdejo, concejal de Izquierda Unida, formación de izquierdas que considera "intolerable e inadmisible que desde el Ayuntamiento se les deje a su suerte".

IU asegura que hasta la fecha Apesorje "no ha recibido noticia alguna sobre la cesión y la ubicación del local" para que la asociación pueda seguir realizando su labor en las mejores condiciones posibles, algo a lo que el gobierno municipal se comprometió ya en el anterior mandato. "Pero es que los incumplimientos del Ayuntamiento con la asociación de personas sordas de Jerez no cesan, y la mejora del convenio que se aprobó en pleno municipal brilla por su ausencia. Seguimos esperando que se mejore un convenio que se ajuste a las necesidades de las personas sordas de Jerez", asegura Ruiz-Berdejo.

Y, además, desde IU "no sólo exigimos que se cumpla con el compromiso del nuevo convenio, sino también que se respete el que está vigente. Porque Apesorje no recibe la dotación económica recogida en el actual, deuda que asciende ya a más de 5.000 euros porque no han recibido lo correspondiente ni a 2019 ni a 2020".

Actualmente, Apesorje tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento de Jerez donde está regulado que un intérprete de lengua de signos ofrece sus servicios en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), pero "son apenas dos horas durante dos días a la semana". Por eso, Izquierda Unida defiende que el Ayuntamiento "debe empezar a tomarse en serio a la comunidad sorda de Jerez y a Apesorje, ampliando la cobertura a sus necesidades como puede ser el aumento de horas en la OAC o estableciendo la interpretación de signos durante la celebración de los plenos municipales incluyendo así a las personas sordas en la información de las cosas que pasan en nuestra ciudad".