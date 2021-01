En el hospital de Jerez hay 138 pacientes ingresados por coronavirus

La tercera ola de la pandemia del coronavirus se está reflejando en la ocupación de camas del hospital. En sólo una semana 55 personas han precisado ingreso hospitalario por Covid-19 y a 25 de enero hay 138 pacientes positivos ingresados. Del total de enfermos, 18 se encuentran en la UCI y 120 en las distintas plantas que se han habilitado para la pandemia.

En el área sanitaria hay 168 profesionales en aislamiento: 89 por contraer Covid-19, 77 son contactos estrecho y 2 están en aislamiento por sospecha por síntomas.

La ciudad mantiene la tasa de transmisión por encima de los 1.000 contagios tras el fin de semana y sólo queda la notificación de la Junta -que se espera para el mediodía- para confirmar el cierre de los servicios no esenciales a partir del miércoles. Desde el pasado viernes el cierre de la hostelería y los comercios estaba sobre la mesa, pero la confirmación debía aguardar al informe de este lunes, en el que no sólo no baja la tasa, sino que sigue aumentando hasta los 1.105,1 contagios por cada 100.000 habitantes (el viernes estaba en los 1.014,8).