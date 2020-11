La residencia de mayores de La Granja ya tiene 51 casos confirmados de coronavirus, 36 residentes y 15 trabajadores. Este brote comenzó con 20 contagios el pasado 19 de octubre y en este tiempo ocho residentes han muerto por Covid-19.

Ustea-ASP alerta de que “se está instalando el pesimismo y la frustración en la plantilla de la residencia de mayores de La Granja. Y se está produciendo por el constante aumento de casos positivos entre los trabajadores”.

“Parece que el brote no se está controlando y hay gran pesimismo ante la posibilidad de que al final afecte a casi todos los residentes y la mayoría de los trabajadores”, subrayan desde el sindicato. Desde Ustea señalan que hay trabajadores que “tienen la sensación de que en el centro no existe un plan de contingencia contra Covid o que no se aplica correctamente, porque las órdenes son muchas veces contradictorias e improvisadas”.

Ustea “ha sido informada que en los últimos días las trabajadoras de limpieza entran a desinfectar las paredes y techos con escobas y lejía en las habitaciones que se acaban de quedar vacías por residentes contagiados. No entienden como el Ejército desinfectó dos veces el centro cuando no había casos positivos, y ahora con las actuales cifras de contagios y la falta de personal, sean las limpiadoras del centro las que desinfecten las habitaciones de forma tan rudimentaria”.

Para el sindicato “es una ironía del destino que la delegada territorial de Salud pretendiera utilizar el centro como apoyo para atender a enfermos externos, y al final el propio SAS lo ha medicalizado por el volumen de positivos”.