"Cuando le dices a un paciente que va a la UCI, siempre pregunta: ¿Tan mal estoy?"

“Cuando le dices a un paciente de 52 años que se queda ingresado y que va a la UCI es duro. Y todos preguntan lo mismo: ¿Tan mal estoy? Se les cambia la cara porque saben lo que puede pasar en la UCI”. La vida cambia en cuestión de segundos. Acudes al hospital porque tienes ciertos problemas para respirar y de repente en tu informe aparece ‘Covid y neumonía bilateral’. Un combo que para ciertas edades y con patologías concretas puede ser mortal.

El hospital de Jerez tiene actualmente cuatro plantas dedicadas a pacientes con coronavirus y más de una decena (13 enfermos según fuentes sanitarias a fecha de este viernes, aunque la semana pasada alcanzaron los 17) se encuentran en la UCI.

“Hemos pasado de tener pacientes muy leves a más complicados. Hasta septiembre había entre 18 y 22 personas ingresadas, entraban unas y salían otras, no permanecían muchos días. Pero en cuestión de dos semanas hemos llegado a los 80 ingresados –lo máximo que hubo en la primera ola fueron 100– y no tan leves. Es lo que nos preocupa, los ingresos de pacientes más adultos, que tardan más días en salir y muchos sin patologías previas”, subraya un facultativo. Sin embargo, y aunque el escenario se ha vuelto más gris, el médico puntualiza que “el hospital está preparado para aceptar más pacientes. Aunque claro, no es lo mismo que te atienda un especialista a uno que no lo es en estos casos”.

Este médico ya ha pasado la enfermedad y reconoce que contagiarse “va con la profesión, aunque a muchos compañeros le está afectando. A diario nos exponemos a muchas enfermedades graves, no sólo al Covid. Lo bueno es que ahora ya sabemos a qué nos enfrentamos”.

“A nivel asistencial veo crítico los que vienen ingresando en las últimas semanas. Si se puede frenar ahora bien, si se sigue esta media de ingresos, a ver a dónde llegamos. ¿La solución? Creo que todo debe tener un equilibrio, cerrar todo sería lo más efectivo pero las consecuencias muy duras. Creo que hay que buscar algo equilibrado. Además, lo que más le duele a la gente es la cartera, así que yo pondría unas buenas multas que le quitara a la gente las ganas de no respetar las medidas. Vemos a diario gente positiva en Covid que viene al hospital porque le duele la garganta o de acompañante de un familiar. ¿En serio?”, declara el médico.