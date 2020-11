“No se ha aprendido nada, cada vez hay más casos y la gente no respeta las recomendaciones”. Son palabras de un sanitario del hospital de Jerez que sabe lo que es sudar el uniforme en esta pandemia. En esta semana muchas voces han alertado del cambio “radical” que se ha vivido en el hospital: “El viernes antes del puente estaba todo controlado, pero ahora... A pesar de que estamos más preparados porque sabemos qué es el Covid, creo que en cuanto a contagios estamos peor que al principio”.

“La gente le ha perdido el miedo al virus porque no ha visto los muertos. Y señores, cada vez hay más gente joven entre los afectados. Antes ‘covid’ eran los abuelos principalmente, pero ahora por la puerta entran desde los 15 años. Hace poco entró en la UCI un joven de 30...”, cuenta el sanitario. Este profesional –como lo han denunciado ya muchos sindicados– subraya que las cuatro plantas para pacientes Covid “están prácticamente completas, no dudo de que tengan que abrir otra pronto”.

Los contagios también aumentan entre el personal del hospital de Jerez, de hecho, en la UCI hay un importante brote con 15 trabajadores enfermos por coronavirus. “En UCI, al menos 5 en Urgencias... Es que esto es un desgaste total y mucho estrés. Cuando tuvimos el pico más alto de la primera ola, muchos compañeros tuvimos que tomar medicación para poder descansar por las noches y ahora muchos hemos tenido que volver porque vemos lo que se acerca”, relata el profesional.

En Urgencias “ya prácticamente todo es Covid. Observación 1, 2, Tratamiento... En los primeros meses de crisis venía al hospital la gente que se encontraba muy mal, pero ahora vuelven a estar saturadas. ¿El motivo? Que Atención Primaria también está saturada y si la gente ve que en el centro de salud no la atiende, acude a Urgencias”.

Durante el pasado puente festivo muchas imágenes de calles con aglomeración de personas se compartieron. Entre los sanitarios, esas fotografías fueron “puñaladas”. “Te entran ganas de llorar. Sentimos mucha impotencia de ver que no se toman medidas para prevenir los contagios. Es la primera vez en más de 20 años de profesión que no tengo ganas de venir a trabajar. Estamos muy tocados”, explica el sanitario.

El hospital de Jerez es el único centro del distrito sanitario y desde hace unas semanas “el trasiego de ambulancias trayendo gente no lo había visto en mi vida. Yo no quiero aplausos en los balcones de los que han demostrado no ser responsables. A estas alturas, la gente debe confinarse, que no salga ni Cristo, porque todos los contagios vienen de familiares o amigos”.