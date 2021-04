El sector hotelero es uno de los grandes damnificados por la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus pues, como suelen decir los representantes de esta importante actividad económica, si no hay movilidad, no hay turismo. Desde septiembre del año pasado, el grado de ocupación media por habitaciones no ha superado el 30% y, de hecho, muchos hoteles decidieron echar el cierre temporal ante la falta de clientes por las restricciones de movimientos.

Esta disminución de la actividad y la consiguiente disminución de los ingresos de estos negocios ha tenido su reflejo en uno de los últimos estudios realizados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Este órgano, aprovechando la información que mensualmente estos establecimientos remiten al Instituto Nacional de Estadística (INE) para realizar sus informes de coyuntura hotelera mensuales, ha publicado una media de los ingresos que perciben por habitación cada mes de los principales puntos turísticos del país.

Según se recoge en esta estadística, los hoteles jerezanos facturaron una media de un 64% menos en el pasado mes de marzo respecto al mismo mes de 2019. Así, basándose en los datos aportados por estos hospedajes, el pasado mes obtuvieron de media unos 14,84 euros en ingresos por habitación. En el mismo mes de 2019, en cambio, registraron algo más de 41 euros. Mientras, en marzo de 2020, momento en el que estalló la pandemia y se decretó el primer estado de alarma en España, ya empezó a notarse el impacto pues el importe cayó hasta los 22 euros de ingresos por habitación.

Una vez relajadas en parte las restricciones decretadas en enero para contener la tercera ola, se produjo a partir del mes de febrero la reapertura de algunos hoteles que habían optado por cerrar meses antes ante la falta de clientes. En el mes de marzo, según esta estadística, había operativos 18 establecimientos, lejos de la treintena que hay contabilizados en la ciudad. Eso sí, los que han estado en funcionamiento apenas registraron el pasado mes un 32% de ocupación.

A pesar de la enorme caída de los ingresos por habitación, los negocios jerezanos no están entre los que menos han facturado en este mes al compararlos con los principales puntos turísticos de Andalucía que recoge esta estadística. De hecho, los hoteles de la ciudad han ingresado más por habitación que los de otras ciudades con un importante potencial turístico como Granada, Córdoba, Úbeda o Cazorla, según el instituto estadístico.

Eso sí, como era de esperar, este estudio incide en que la pandemia ha provocado que esta magnitud esté en mínimos históricos, especialmente desde el pasado verano, que también contabilizó una disminución de la facturación respecto a estíos precedentes de aproximadamente un 30%.

La estadística publicada por el organismo autonómico apunta que, antes de la pandemia, el mes que generaba más ingresos por habitación era mayo a pesar de que suele ser en verano cuando suelen producirse en verano los mayores niveles de ocupación. No en vano, eventos como el Gran Premio de Motociclismo o la Feria del Caballo generan una facturación nada desdeñable para el sector turístico local. En los años antes de la pandemia, la media superaba los 70 euros por habitación en ese mes en la ciudad. En cambio, el pasado año, el sector permaneció cerrado debido al estado de alarma y no fue hasta junio cuando algunos empezaron a retomar su actividad.

Con la llegada del verano, se confió en que este periodo ayudar a amortiguar las pérdidas que ya arrastraba el sector. Así, en julio cada habitación generó unos 35 euros de media, cuando en años precedentes no se había bajado de los 40 euros desde 2016. Mientras, en agosto el importe medio fue de 41,14 euros cuando en veranos precedentes la facturación había oscilado entre los 53 y los 68 euros.

El precio de la habitación en la ciudad ha bajado un 8%

La caída de viajeros ha tenido también su repercusión en los precios de las habitaciones en los establecimientos hoteleros de la ciudad. Eso sí, la disminución no ha sido tan acusada como en los ingresos por habitación de estos negocios, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. En el mes de marzo, la tarifa media diaria en los establecimientos hoteleros de Jerez que han tenido actividad fue de 61,21 euros. Dos años antes, el precio era de 66,8 euros de media (un 8,45% más).

Teniendo en cuenta las estadísticas de otros puntos turísticos de la comunidad autónoma, Jerez tuvo el pasado mes unos precios similares a los de destinos como Cádiz, Fuengirola (Málaga) o Roquetas de Mar (Almería). Eso sí, esta estadística recoge que, en la mayoría de los principales destinos turísticos de Andalucía, el precio medio de la habitación ha caído desde que comenzara la pandemia del coronavirus. Ahora bien, el precio medio en Jerez no se ha reducido tanto como en algunas capitales de provincia como Málaga, Córdoba o Granada donde se registran desplomes por encima del 20%.

No obstante, en otros momentos del año pasado la tasa media diaria se mantuvo respecto a meses previos a la pandemia. Esto ocurrió, por ejemplo, en el mes de agosto del pasado donde la tarifa media aplicada a los clientes de los hoteles jerezanos fue de unos 80,4 euros, un importe similar al del verano precedente e, incluso, superior al de 2017 y 2018. Eso sí, Jerez sigue siendo uno de los destinos más baratos de Andalucía en el periodo estival, con precios similares a destinos propiamente de interior como Cazorla, Sevilla, Úbeda o Granada.