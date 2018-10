Tres escenarios para 'The Crown'

A las ocho de la mañana del 19 de octubre la sala capitular de Santo Domingo se transformó. Pasó de convertirse en una sala vacía a un escenario de una de las series más exitosas de la plataforma Netflix. Se transformó en cuestión de horas, potenciando sus humedades y el frío que se siente en una sala de hospital para grabar escenas de la tercera temporada de 'The Crown', la crónica de la vida de la reina Isabel II.

Una semana después del rodaje, las puertas de Santo Domingo se vuelven a abrir para una cámara. La de este periódico. Se abren para la imagen, porque el prior Juan Carlos González mantiene el silencio de lo que vio en su casa. "Nos llamaron por teléfono a final de verano y la verdad es que todo fue muy rápido. Vinieron y empezamos a enseñarles estancias, todo les parecía muy bonito pero cuando vieron esto fue definitivo, esto era que lo buscaban", declara el prior.

Durante los tres días previos al rodaje se fue transformando la sala capitular con mobiliario y material de la producción inglesa. El equipo fue "increíblemente respetuoso" con la comunidad y a todo el personal le informaron de que "no venían a una casa cualquiera, que esto era un convento y que tenían que respetar nuestro día a día. Y lo consiguieron. No interrumpieron para nada nuestras vidas, no hubo alteraciones de horarios de misa ni nada parecido. Y todos muy educados", remarca.

Ayer cubos con ramos de flores lilas y hojas verdes se amontonaban en una de las entradas de esta sala, un espacio que ha estado infravalorado durante años y que ahora la comunidad quiere potenciar. Y es que no cabe duda de que tiene un encanto especial, con la piedra y un impresionante suelo hidráulico blanco y negro. Precisamente, este pavimento fue uno de los puntos claves para que se tomaran imágenes en Santo Domingo.

Si recuerdan, en la alameda Cristina se colocaron grandes focos apuntando a la fachada. ¿El objetivo? Dar luz a uno de los pasillos de convento y a una sala para atender a las visitas que tiene la comunidad. La habitación sigue vacía, puesto que el equipo de 'The Crown' colocó su mobiliario. El pasillo ha recuperado la 'normalidad' pero no será así como salga en la popular serie, puesto que se quitaron muebles y cuadros.

La sala capitular, un pasillo y una habitación. Los tres escenarios que han servido de escenario para 'The Crown' en su grabación en Jerez. Hasta el verano del próximo año no se verá cómo se transformó Santo Domingo en un posible hospital o centro similar, dato del que el prior vuelve a mantener silencio "porque hay que ser honrado con el compromiso adquirido". Sin spoiler, a los seguidores de la serie sólo les queda tachar días en el calendario para ver a Jerez en ‘The Crown’.