Silencio, se rueda

"Qué raro que aquí no haya más fans, ¿no?". Zaida María Estrada no se explica que sólo ella y su amiga María del Carmen Durán hayan madrugado hoy para intentar ver a su actriz favorita, Helena Bonham Carter, que interpreta a la Princesa Margarita en la serie 'The Crown'. Aún de noche y ataviadas con un disfraz ambientado en la película de Harry Potter (Bonham Carter es Bellatrix Lestrange en la historia de J.K. Rowling), las dos jóvenes han permanecido durante horas frente a Santo Domingo.

"No la conozco de nada, pero es que me parece muy buena persona. Es graciosísima. Nos encanta de siempre", reconoce Zaida, quien con la esperanza de poder acercarse a Bonham Carter tenía un regalo para la actriz: "Es un pañuelo naranja con flores. Creo que le gustan las flores porque aparece mucho con ellas". "Yo me he traído la película 'Una habitación con vistas' para que me la firme", añade Carmen.

Ambas llevan días paseando por el centro cruzando los dedos para encontrarse con la actriz inglesa sin suerte. "Nos hemos pedido el día libre en el trabajo para venir hoy y estar aquí el tiempo que haga falta", dicen. Desde la dirección de producción confirmaron a media mañana que hoy no hay ningún actor principal rodando en Jerez.

La antigua sala capitular del convento de Santo Domingo es una de las zonas que se ha adaptado para el rodaje. Fuentes cercanas al monumento destacaron días atrás a este periódico que parte del edificio, que ha sido alquilado por la productora, ha sufrido una serie de modificaciones para convertir algunas estancias en convento de la época y en una “especie de hospital en el que parece que podría haber colaborado la reina Isabel II en tiempos de guerra”.

Lo cierto es que los 60 figurantes aproximadamente -de los 750 que participan de 'extras' durante estos días en Andalucía- que hoy están participando en el rodaje en Jerez llegaron con un vestuario que bien podría recrear una sala de enfermos, así como a monjas y personal militar.

El prior Juan Carlos ha estado hoy por la zona de rodaje y ha declarado que "es un equipo con muchísima profesionalidad. No ha causado ningún trastorno a la comunidad". "Nunca me había visto envuelto en una situación así pero estamos ya preparados para las que puedan venir. No he visto la serie pero ahora vamos a tener que verla", reconoce el dominico.

Sobre la transformación del convento añade que "es increíble. Para el objetivo que ellos tenían el sitio es ideal y lo han hecho estupendo. Precisamente las humedades y los defectos que tenemos les han servido -ríe-. Todo ayudaba. Ha sido todo muy rápido, muy profesionales. Todo muy bien, el trato también ha sido exquisito". Sobre la posibilidad de volver a ser escenario de una producción, el prior declara que "¡por qué no! Vista la experiencia estupendo".

A pesar de la expectación creada alrededor de la grabación de escenas de la tercera temporada de la famosa serie 'The Crown' en Jerez, a primera hora apenas se paraba la gente en Santo Domingo. En la hora de inicio del rodaje -las ocho de la mañana- había más preocupación por no llegar tarde a los trabajos y a los colegios que por pararse a preguntar qué estaba pasando en el convento.

El amplio despliegue del equipo técnico propició además retenciones de tráfico y cortes de circulación en el entorno de Aladro y Cristina, con la consecuencia de conductores algo alterados y alumnos corriendo para llegar a tiempo a clase. "¿Estarán rodando 'Juego de Tronos'?", preguntó esta mañana al pasar por Cristina una alumna de La Compañía de María. Un compañero le contestó rápido: "¡Cómo va a ser una película tan importante en una ciudad como Jerez!".

"Yo pasé ayer por aquí y vi los focos. Creí que era algo de Canal Sur", comenta un señor mientras cruza por Cristina. Los focos que darán luz al apagarse el sol tienen bombillas de 9.000 vatios, así que en el interior de Santo Domingo siempre será de día.

El responsable de la producción, Yousaf Bocarhi, subrayó esta mañana a la prensa que "el equipo de dirección decidió que Jerez era una buena localización para las escenas y nosotros, la productora, consideramos que Jerez era el sitio idóneo para poner la base de todo el rodaje en Andalucía". "Tuvimos una gran acogida por parte del Ayuntamiento, ha colaborado mucho y hemos sentido que estaba muy a favor de que viniéramos", añadió.

Bocarhi confirmó que ayer estuvieron rodando en un cortijo (Hacienda La Peñuela) y que hoy termina el rodaje en Jerez: "Nos vamos para Sevilla. Nos quedaremos aquí unas tres semanas más cerrando cosas, pagando la 'fiesta'".

El responsable de localizaciones, Tate Aráez, explicó que "hemos tenido que encontrar muchos países diferentes dentro de Andalucía. Pero lo hemos conseguido. Desde la Film Office nos han ayudado mucho, y los scouts de Santo Domingo, por ejemplo, nos ayudaron a descubrir también el interior de este convento. La verdad es que la dirección está muy contenta".

En cuanto a la transformación de Santo Domingo, Aráez reconoció que "el equipo está muy satisfecho. Ahora mismo se ve una cosa preciosa, es maravilloso lo que están haciendo". Los actores principales "también han estado muy contentos. Todos han estado en Jerez, han paseado por las calles, de hecho el fin de semana han estado de días libres. Les encanta la comida de Jerez y el vino". "Los restaurantes se les quedan grabados", subrayó Bocarhi.

"Jerez puede ofrecer mucho en tema de localizaciones. Desde bodegas, toros, vino, flamencos, calles, arquitectura. La calle Larga con esos edificios podría ser perfectamente una calle de Sudamérica. Ofrece muchos sitios", subrayó Aráez.

Los comercios del entorno han sido testigo del trabajo del equipo de 'The Crown'. De hecho, personal hostelero de la zona comentó esta mañana que ayer la propia Bonham Carter tomó un café en la terraza. A medida que avanzaba la mañana sí ha habido más curiosos que se han parado para fotografiar lo que ocurría en Cristina. "¿Me podría presentar de extra?", preguntaba una señora a otra, a lo que respondió "¿y esto para qué es?".

Ahora empieza la aventura en Sevilla y sólo queda esperar a los primeros meses del verano de 2019 para ver Jerez en 'The Crown'.