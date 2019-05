Denuncian el estado de “abandono” de Doña Blanca

La calle Doña Blanca vuelve ser objetivo de quejas ante lo que consideran “abandono” por parte del Ayuntamiento. No es la primera vez que vecinos y comerciantes alertan del mal estado del pavimento, la falta de una buena iluminación, así como de las escasas medidas efectivas contra la venta ambulante ilegal en la zona. “Hay suciedad, una mala imagen, deterioro... Muchos factores que son visibles a los ojos de cualquiera”, denuncia Fernando Tejedor, quien añade que “yo he vivido la época dorada de esta calle y verla así da pena”. Tejedor lamenta que “aquí se paga una alta contribución y ¿qué tenemos? Mal olor, calle sucia, pavimento roto, no hay luz, y un señor duerme en la calle en unas condiciones... Yo hablo por mí, pero creo que es el sentir de muchos”.

La presidenta de Acoje, Nela García, remarca que “siempre que acudimos a las mesas de trabajo del Ayuntamiento ponemos sobre la mesa la situación de esta calle, al igual que lo exponemos a todos los grupos políticos. Es una calle en estado de abandono sobre la que llevamos años pidiendo mejoras”.

Sobre el hombre que duerme en Doña Blanca, García subraya que “a veces no es dueño de sus actos... También se le ha visto haciendo sus necesidades en la calle, incluso sin pantalones. Cruz Roja ha intervenido, pero no quiere irse de ahí. Nosotros alertamos de esta situación pero no porque nos moleste un igual, sino porque lo que nos molesta es el sistema, que falla. Esté en una calle o tirado en el campo”.

En cuanto a la venta ambulante sin licencia, la presidenta de Acoje critica que “es una lucha” de hace tiempo y “sentimos mucha impotencia cuando nos dicen que no pueden hacer nada. Se te queda cara de tonto... Algo se puede hacer siempre, aunque sea a medio plazo como modificar una ordenanza”.