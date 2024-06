Denuncian que se liquidan vacaciones sin previo aviso en el Hospital de Jerez

La situación de la sanidad jerezana lejos de estabilizarse, cada día se caldea más. Desde hace semanas, sindicatos y organizaciones vecinales y profesionales han alzado la voz ante lo que consideran políticas de recortes de personal y recursos, llevando a centenares de personas a salir a la calle a denunciarlo.

En esta ocasión, se pone la lupa en el plan de verano. José Antonio Aparicio, delegado de personal en el Hospital de Jerez, denuncia que "la dirección de personal, la gestión pura y dura de los recursos humanos, está tomando decisiones que sólo tienen como camino reforzar la política de austeridad en el gasto".

Detalla que hay un grupo de trabajadores (hasta final de mayo se llamaban 'contratos covid') que se ha renovado y en lugar de continuar en sus puestos de trabajo, "ahora vienen a cubrir las vacaciones de verano, por lo que es un recorte en la plantilla". Y no sólo eso, sino que Aparicio subraya que "a este personal se les ha liquidado las vacaciones económicamente y sin comunicación previa, por lo que ahora no pueden disfrutar de su descanso como pensaban. Hay profesionales que están entregando escritos en contra de esta medida, pero no sabemos qué respuesta van a tener".

"Dudamos que se esté haciendo ajustado a la norma el hecho de que a los trabajadores les liquiden las vacaciones económicamente y sin consultarlo antes. Nos hemos encontrado con compañeros que han sido renovados y que cuando han ido a hablar con sus cargos intermedios para solicitar sus vacaciones, les han informado que se las han liquidado en el último mes y ahora no pueden hacer uso y disfrute del descanso", informa el delegado de personal.

"La mayoría de las personas que han renovado de los mal llamados 'contratos Covid' no vienen a aumentar la plantilla, sino a cubrir las vacaciones. Por lo cual se falsea el dato. Son personas que vienen trabajando desde el 1 de enero de este año y finalizarán el 30 de septiembre sin posibilidad de coger vacaciones (tienen 2,5 días por cada mes: junio, julio, agosto y septiembre). Se está frustrando la conciliación familiar y una vez más, se hace sin ningún respeto a los profesionales", denuncia Aparicio.

El delegado de personal incide en que "estas personas que ahora vienen a cubrir vacaciones, estaban cubriendo puestos estructurales, por lo que los puestos que estaban cubriendo hasta mayo se quedan sin cubrir, siendo parte funcional del servicio. Esto en una empresa privada sería un ERE, es echar a trabajadores a la calle".

Asimismo, informa de que "hemos detectado estos días también otro eufemismo y es que ahora no se dice 'cierre' de camas sino "reserva" de camas. Por poner un ejemplo: las camas de Cardiología que se han cerrado están en 'reserva', en cualquier momento se pueden abrir, como ya ha ocurrido, pero sin dotación de personal. La calidad asistencial se merma y sobre todo crece la sobrecarga de trabajo al personal".

"Si a esto añadimos que cada día nos vamos enterando que hay más medidas de austeridad que conlleva el recorte de personal en la vía administrativa, personal sanitario, de gestión y servicios, que es inexistente la cobertura de las bajas y permisos reglamentarios... Debemos continuar con las movilizaciones", asegura el representante de la plantilla.