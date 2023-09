Denuncian robos en el cementerio de Jerez

Eva María tiene un panteón familiar en el cementerio de La Merced de Jerez. Vive fuera pero las veces que visita la ciudad suele acudir también al camposanto donde reposan los restos de sus familiares. Ahora ha querido dar a conocer su malestar tras constatar lo que está ocurriendo en estas instalaciones municipales: "Quizás la denuncia pública consiga poner de manifiesto la grave situación que se está viviendo en nuestro cementerio".

Tal como relata, a falta de menos de dos meses para la celebración del Día Todos los Santos, "quizás algunas familias se lleven una gran y desagradable sorpresa". Eva María explica que hace algunos meses su madre descubrió que en el panteón de su familia paterna "faltaban dos grandes tramos de cadenas de grandes dimensiones de hierro fundido". Una circunstancia que comunicó a los encargados del mantenimiento de las instalaciones, que "no supieron qué responder y nos advirtieron de que el cementerio carece de vigilancia y seguridad". Según su testimonio, los trabajadores le aseguraron que "vienen pidiendo al Ayuntamiento que la incrementen porque de noche ellos no saben lo qué pasa".

"Las cadenas de las que hablo pertenecen al panteón de don Andrés Ferean López, antiguo miembro del Ayuntamiento de Jerez, y en dicho panteón se encuentran los restos de mis bisabuelos y tatarabuelos así como tíos y otros miembros de mi familia que han sido violentados en su descanso", lamenta esta ciudadana.

Además, detalla que al residir fuera de Jerez "cuando venimos la visita es obligada y estos días hemos vuelto a visitar a nuestros difuntos y nuevamente hemos ido al panteón familiar para descubrir que actualmente ya no le quedan más que dos tramos de cadenas de todas las que tenía". "Ante la rabia e indignación y gran pesar de mi madre, una mujer de 80 años que no da crédito, comencé a recorrer el patio 1, donde están los panteones más antiguos y con gran asombro y preocupación he comprobado como son muuuuuchos los panteones y sepulturas que han sido objeto de robo y expolio".

Tras lo ocurrido, "he de decir que nuevamente pedimos explicaciones y nuevamente nadie sabe nada. Por otras razones estuvimos el viernes en el negociado del cementerio y mi madre comentó de paso el tema del robo de las cadenas que vimos hace meses, sin saber lo que hoy íbamos a ver, y nos dijeron que no tenían constancia... Vamos que ajo y agua que se dice".

Así las cosas, Eva María asegura que "que son muchos los panteones y sepulturas afectados y, de hecho, he visto que hay familias que han repuesto lo robado por cadenas modernas de aluminio sin que, estoy segura, sepan qué ha pasado".

"¿Por qué... a quién le interesan los muertos? Es una vergüenza que nadie haga nada, que se echen balones fuera y que Jerez, que siempre ha sido tan respetuosa con la memoria de sus difuntos, permita este grave acto sin ningún tipo de consecuencias", lamenta esta afectada.

Por ello, anuncia que remitirá "la queja pertinente ante el Ayuntamiento de Jerez y la presentaré por el cauce oportuno con la finalidad de que se investigue donde están los objetos robados, arrancados de cuajo y que en algunos casos han dejado sin ningún tipo de cadena, clavo e incluso argollas y barras de hierro en algunos panteones de manera totalmente impune".