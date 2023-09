Denuncian la agresión a dos celadores en un centro de salud de Jerez

El delegado de Saceco en Cádiz y vicepresidente de Saceco en Andalucía, Damián Garrido Barroso, ha informado y denunciado los hechos ocurridos en el centro de salud de Madre de Dios de Jerez. En concreto, explica que el pasado viernes 8 de septiembre, dos celadores-conductores sufrieron por parte de un usuario "una agresión verbal continuada y persistente que hicieron necesaria la intervención de la Policía Nacional ante la gravedad de los mismos". El responsable sindical hace hincapié, además, en que son "hechos que desgraciadamente no son aislados ni puntuales, el personal sanitario que desarrolla su labor en los distintos centros sanitarios y que constituyen la Sanidad Andaluza, sufre una situación en el desarrollo de su servicio que pone en peligro, tanto el desarrollo de su trabajo como su integridad física como moral".

En este sentido, añade que las ofensas verbales "no son agresión menor, sino que constituyen una violencia que no nos puede dejar pasivos a nadie, ya que crea una indefensión al personal que la sufre y pone en peligro su integridad". Un peligro que según Saceco "ha aumentado, sin duda, desde que en este centro de salud se eliminó el servicio de seguridad privada". "Su presencia producía un efecto disuasorio evidente de una posible violencia que se pudiera producir, por lo que desde Saceco reivindicamos el servicio de seguridad privada en aquellos centros de salud que no lo tengan para preservar la integridad de los todos los compañeros", reclama.

Así las cosas, desde Saceco "queremos poner de manifiesto nuestro total apoyo a todos los compañeros celadores-conductores que sufren es su labor este tipo de violencia y denunciar cualquier tipo de violencia que ni podemos ni debemos tolerar, tomando las medidas legales que estén en nuestras manos para poder paliar o eliminar la misma". El objetivo no es otro que "el que en la prestación del servicio del personal en los centros de salud no haya ningún elemento que distorsione su desarrollo en aras tanto de los trabajadores como de los usuarios del servicio, un servicio de tanta relevancia para la comunidad como es la atención de su salud".